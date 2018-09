Hechingen Gammertinger Straße: Klare Regeln statt Chaos

Hechingen / Von Hardy Kromer

Der Gemeinderat hat jetzt ein Parkierungskonzept beschlossen. Vom Erfolg ist allerdings nicht jeder überzeugt.

Mit dem wilden Parken, das in der Gammertinger Straße immer wieder für chaotische Zustände sorgt – vor allem freitagnachmittags, wenn in der Moschee gebetet wird –, soll bald Schluss sein. Einstimmig beschloss der Verwaltungsausschuss des Hechinger Gemeinderates am Donnerstagabend ein Parkierungskonzept. Durch aufgemalte Linien, Flächen und Schraffuren sowie begleitende Schilder will die Stadt künftig klar regeln, wo geparkt werden darf und wo nicht.

Einverstanden mit dieser Lösung sind offenbar auch die Anlieger, die bei einem Vor-Ort-Termin mit der städtischen Verkehrsbehörde anwesend waren, sowie der Moscheeverein und die Firma EJL, die Eigentümerin des Fürstin-Eugenie-Domizils. So berichtete jedenfalls Jürgen Rohleder, der Leiter des zuständigen Fachbereiches Bürgerdienste. Rohleder räumte ein, dass der bauliche Zustand der Gammertinger Straße „bescheiden“ sei und dass es bisher „kaum klare Regeln“ für das Parken gebe. Das solle sich nun ändern. Und das gebe der Stadt auch die Handhabe zu kontrollieren und bei Verstößen Verwarnungen auszusprechen. Rohleder ist überzeugt: „Das Konzept funktioniert nur bei konsequenter Überwachung.“

Die Freie-Wähler-Stadträte Rolf Ege und Werner Beck dankten der Stadtverwaltung ausdrücklich, dass so schnell auf den Vorstoß ihrer Fraktion vom Sommer reagiert worden ist. Man erinnert sich: Anlieger und FW-Stadtrat Stefan Löffler hatte sowohl in der HZ als auch im Gemeinderat eindringlich die „chaotischen Verhältnisse“ in der Gammertinger Straße beklagt – und damit einen Stein ins Rollen gebracht.

Zustimmung zu dem Konzept gab’s quer durch alle Fraktionen, aber auch Zweifel an der Wirksamkeit. Rolf Ege rief in Erinnerung, dass damit die Zahl der Parkplätze ja nicht größer werde. Er äußerte Zweifel, dass sich die Anwohner an die Regeln halten. Sein Negativbeispiel: die Reaktion auf die Ge- und Verbote in der Herrenackerstraße während der Umleitungszeit: „Kein Mensch hat sich dran gehalten, kein Mensch hat es kontrolliert.“

Bürgermeister Philipp Hahn räumte ein, dass sich das Problem weiter verschärfen könnte, wenn die EJL auch noch das Betriebshofgelände bebaut haben wird. Einen Ausweg deutete er an: Das ehemalige Wild-Gelände könnte als Parkplatz genutzt werden. Das unterstützte auch Dr. Regina Heneka (CDU). Ihre Fraktionskollegin Ingrid Riester dachte in eine andere Richtung. Ein „Endausbau“ der Straße könnte ihrer Ansicht nach Schrägparkplätze auf den Seitenstreifen schaffen. Die Kröte, die die Anlieger zu schlucken hätten: Ein solcher Ausbau wäre wohl erschließungsbeitragspflichtig.