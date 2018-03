Hauptversammlung Gäste schätzen das Niveau

Hechingen / Antonia Lezerkoss

In kleinem, entspanntem Rahmen blickte der Vorstand des Hechinger Kulturvereins Villa Eugenia bei seiner Hauptversammlung auf ein gelungenes Jahr 2017 zurück. Die Vorsitzende Margarete Kipp-Lenkeit ließ die elf Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren und sprach von 14 guten Kulturmonaten seit der letzten Hauptversammlung im Januar 2016.

Sie stellte zufrieden fest – und das zeige auch die beifällige Resonanz auf die gut besuchten Veranstaltungen –, dass sich die Reihe „Musik in der Villa“ mittlerweile fest als bereicherndes Element des Kulturlebens der Stadt etabliert habe und sich sowohl bei den Gästen als auch bei den Künstlern ständig wachsender Beliebtheit erfreue.

Das Publikum schätze die niveauvolle, abwechslungsreiche Programmgestaltung ebenso wie das stilvolle Ambiente der Villa Eugenia. Von Seiten der Künstler werde andererseits die Gelegenheit, sich in kleinem, intimen Rahmen zu präsentieren und von den Veranstaltern als Gastgeber noch liebevoll umsorgt zu werden, sehr gern wahrgenommen.

Als Höhepunkte nannte Margarete Kipp-Lenkeit das Konzert am 26. März, das „Hunderste“ in der Villa am 18. Juni und den weihnachtlichen Auftritt des Vollhorn-Ensembles am 16. Dezember in der Johanneskirche. Sie betonte, dass der Kulturverein bevorzugt Nachwuchsmusiker und Preisträger aus der Region einlade, um ihnen ein Podium für ihre Kunst zu bieten.

Christoph Schanze, zweiter Vorsitzender, versprach auch für 2018 ein spannendes, vielgestaltiges Veranstaltungsangebot und zusätzlich barocke Kammermusik und ein Orgelkonzert von John Cage anlässlich der langen Nacht der Kultur in Hechingen. Als ausgemachtes Novum kündigte er ein Kinderkonzert in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule im November an.

Um all diese Aktivitäten zu ermöglichen, ist der Kulturverein auf Spenden und Zuschüsse angewiesen, die von Seiten der Stadt Hechingen, kulturfinanzierenden Ämtern des Landes und privaten Sponsoren (Sparkasse und Volksbank) fließen. Die Kassenprüfer Silvia Sanktjohanser (in Abwesenheit) und Hermann Schwendemann bestätigten Martin Baumann eine einwandfreie Kassenführung, so dass eine einstimmige Entlastung des gesamten Vorstands erfolgen konnte.

Am Schluss der Mitgliederversammlung bedankte sich Margarete Kipp-Lenkeit bei all den hilfreichen Geistern, die ein gutes, reibungsloses Gelingen der Vereinsveranstaltungen ermöglichten und erwähnte dabei insbesondere Martina Wagner und Doris Strobl.