Der neue Revierförster Gabriel Werner (28) freut sich auf seine Aufgaben im Rangendinger, Stettener und Owinger Wald.

Schon früher sei er mit seinen Großeltern durch den Rangendinger Wald gelaufen – allerdings zum Pilzesammeln. Ab kommenden Montag startet Gabriel Werner als Revierförster für den 1400 Hektar großen Bereich in Rangendingen, Stetten und Owingen.

Der 26-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Hubert Münch, der bekanntlich in den Ruhestand ging (die HZ berichtete). Praktischerweise musste Werner keine schweren Akten schleppen, sondern übernahm das Büro im obersten Stockwerk des Rangendinger Rathauses, direkt neben dem Arbeitszimmer des Kämmerers. Nur überflüssiges Altpapier wurde ausgemistet.

„Das war ein komisches Gefühl, als Herr Münch gegangen ist, und ich alleine da saß“, sagt Gabriel Werner an jenem Mittwochnachmittag auf dem Weg zum Weiler Berg, dem Naherholungsgebiet der Rangendinger Bevölkerung. Dort gedeihen sogar Heidelbeeren, weil es sich um einen „sauren“ Standort handelt.

Zirka drei Monate lang arbeitete der 65-jährige Münch den jungen Nachfolger ein. Nun ist Werner auf sich allein gestellt. Er hat aber auch das Gefühl, alle Aufgaben bewältigen zu können. Außerdem weiß er: „Am Anfang muss man von alleine wachsen.“

Für sein neues Amt bringt Gabriel Werner Berufserfahrung mit. Seit Juni 2018 arbeitet er für das Landratsamt Zollernalbkreis. Werner beriet und betreute ein Jahr lang die Privatwälder in Hechingen. Rangendingen und Teile Haigerlochs gehören nun zu seinem ersten eigenen Revier.

Aufgewachsen in Nürtingen, südöstlich von Stuttgart, besuchte Gabriel Werner die Realschule Nürtingen und später das Agrarwissenschaftliche Gymnasium. 2012 absolvierte er sein Abitur und arbeitete im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Freilichtmuseum Beuren (Landkreis Esslingen). „Das war die Zeit, als ich gemerkt habe, dass ich etwas draußen beruflich machen möchte“, erinnert er sich. Im historischen Museumsdorf war er auch mit der Landschaftspflege beschäftigt. 2013 nahm Werner sein Forstwirtschaftsstudium an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar auf. Danach arbeitete er kurz in einem Unternehmen mit und kam dann zum Forstrevier nach Hechingen.

Immer wieder gern besuchte Werner während seiner Kindheit und Jugend die Großeltern in Hechingen. „Tatsächlich war mein Urgroßvater Förster. Aber ich habe ihn nie kennengelernt“, erzählt er. „Das ist ein sehr vielfältiges Revier von den Standorten her“, schwärmt Werner von seinem neuen Arbeitsplatz.

Demnächst nimmt er sich die Jahresplanung für 2020 vor, die auch seine Abschlussarbeit fürs Studium und die Voraussetzung für die Befähigung für den gehobenen Forstdienst ist. Wenn alles gut läuft, ist Werner dann wie sein Vorgänger Münch die nächsten 40 Jahre Förster in Rangendingen. „Jetzt ist es erst einmal wichtig, das Revier kennenzulernen“, hebt der 26-Jährige hervor. Er sei „wirklich sehr freundlich“ und „mit einem Vertrauensvorschuss“ von der Gemeindeverwaltung Rangendingen empfangen worden. Bei den Haigerlochern wird sich Werner in den kommenden Tagen vorstellen.

Der junge Mann ist nicht nur als Förster im Mittelzentrum Hechingen richtig angekommen, er hat auch einen Jadgschein und ein spannendes Hobby. Gabriel Werner fährt in seiner Freizeit gern Fahrrad. Mit seiner Schwester und Freunden ging es sogar schon an der Donau entlang bis zum Schwarzen Meer oder nach dem Studium bis nach Marokko. Diese gute Kondition wird ihm bei seinen Außeneinsätzen im neuen, großen Revier sicherlich von Nutzen sein.