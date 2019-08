Vor 55 Jahren trat der TSV Stetten im Rahmen der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche gegen die Auswahl der 7. US-Armee in Stuttgart an.

Im Mai 1969 hatte die Stadt Hechingen – wie bereits berichtet – einen ehrenvollen Besuch von der amerikanischen Armee, als vor 50 Jahren der Steuben-Gedenkstein im Fürstengarten in Hechingen enthüllt wurde. Anlass war die deutsch-amerikanische Freundschaftswoche.

Kaum mehr jemand in Stetten wird sich aber noch daran erinnern, dass schon vor 55 Jahren, also 1964, die Fußballspieler des TSV Stetten einer Einladung der Sportdirektion der 7. Amerikanischen Armee zu den Festlichkeiten der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche nach Stuttgart zu einem Freundschaftsspiel gegen die Auswahl der 7. US-Armee folgten.

VfB als starke Konkurrenz

Dieses Fußballspiel galt gleichzeitig als Rückspiel zu dem bereits im April 1964 stattgefundenen Freundschaftsspiel des TSV Stetten gegen die Auswahl der 7. US-Armee. Vor dem Spiel konnten sich die Stettener auf dem Festgelände in Stuttgart-Möhringen umsehen, wobei die kulturellen Vorführungen, bei denen deutsche und amerikanische Sänger- und Tanzgruppen bewundert wurden, großes Interesse fanden.

Zu der Einladung kam es, weil die Fußballauswahl der 7. US-Armee damals im Nachrichtenblatt des Württembergischen Landessportbundes noch Gegner zu Freundschaftsspielen in den Spielklassen bis zur 2. Amateurliga, heute Landesliga, suchte.

Da Stetten damals in der 2. Amateurliga positioniert war, wagte der Vorstand des TSV Stetten unter den damaligen Vorsitzenden Franz Buckenmaier und Hans Hofer eine Einladung auszusprechen, der die Amerikaner folgten und nach Stetten kamen.

Erstes Treffen ist ein voller Erfolg

Nach den Spielen von 1. und 2. Mannschaft kehrte man mit den Gästen, unter denen viele Nachkommen deutscher Auswanderer waren und die deutsche Sprache beherrschten, im Vereinslokal „Grüner Baum“ ein. Das gemütliche Beisammensein wurde durch Gesang und Musik bereichert. Beim Abschied war der amerikanische Sportoffizier so begeistert von dem Treffen, dass er sich äußerte, die Stettener müssten nach Stuttgart zur deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche kommen. Auf die Frage antwortete er dann, dass sonst gegen VfB oder Kickers Stuttgart bei diesem Fest gespielt werde.

So glaubte niemand, dass dem damals noch selbständigen kleinen Ort Stetten diese Ehre zuteil werden würde. Umso erstaunter waren die Stettener, als die Einladung tatsächlich eintraf. So traten sie in Stuttgart auf dem flaggengeschmückten Sportplatz der amerikanischen Garnison zu dem Freundschaftsspiel vor mehreren tausend Zuschauern beider Nationen an. Im Publikum befanden sich der Kommandierende General der 7. US-Armee mit einem Stab von Generälen und Offizieren und auch der damalige Oberbürgermeister Arnulf Klett aus Stuttgart, die sich auf der Ehrentribüne aufhielten.

Gegen den überaus starken Gegner hatten die Spieler des TSV Stetten keine großen Chancen zu gewinnen und verloren das Spiel trotz tapferer Gegenwehr mit 6:0, wobei Stettens Torhüter Kurt Maichle mit Glanzparaden, für die er von den Zuschauern viel Beifall erhielt, eine höhere Niederlage verhinderte.

Trotzdem war der Besuch in Stuttgart damals für die hiesigen Sportler ein großes Erlebnis, traten sie doch weder vorher noch nachher je wieder vor einer derartigen Zuschauerkulisse auf.

Nach dem Spiel ging es zum gemütlichen Teil über. Die 30 Stettener wurden von der 7. US-Armee zum Abendessen ins Offizierskasino eingeladen, wo sie mit den Sportlern der Gegenmannschaft zusammensaßen.

Mehrfache Völkerverständigung

Nach dem angenehmen Essen wurde zum Tanz aufgespielt und es bewahrheitete sich der Wahlspruch der Fußballabteilung der 7. US-Armee „Freundschaft durch Sport“, der auch auf dem an den TSV Stetten überreichten Wimpel steht. Erst zu vorgerückter Stunde brachen dann die TSV-Sportler wieder zur Heimfahrt auf.

So hat König Fußball einmal mehr zur Verständigung zwischen Völkern beigetragen.

