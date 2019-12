Der erste Tag des S-Indoor-Cups ist Geschichte: Beim Hallenfußballturnier der TSG Balingen erreichten am Donnerstagabend in der SparkassenArena die FSV Schwenningen, die Sportfreunde Bitz, die SG Alb-Lauchert, der FV Rot-Weiß Ebingen, der TSV Laufen, Zimmerns U19, der TV Belsen und der SV Erlaheim die Zwischenrunde.

FC Hechingen scheidet aus

Souverän marschierte der FSV Schwenningen durch die Gruppe 1. Die Schwarzwälder gewannen alle vier Spiele – und setzte sich durch Siege gegen den FC Hechingen (2:1), die Sportfreunde Bitz (3:2), den SV Heselwangen (4:0) und den FC Schmiden (3:1) an die Spitze.

Dem Schwenninger Bezirksligisten folgten die Bitzer als Gruppenzweiter in die heutige Zwischenrunde; sie setzten sich gegen Heselwangen (3:2), Hechingen (3:1) und Schmiden (3:2) durch.

Spannung in Gruppe 2

Spannend bis zum Schluss war derweil die Gruppe 2. Im direkten Duell der bis dahin beiden besten Teams dieser Gruppe bezwang die SGM Alb-Lauchert den FV RW Ebingen mit 3:2 und stieß die Rot-Weißen damit in sprichwörtlich in letzter Sekunde vom Thron. Den Ebingern, die zuvor die ersten drei Partien gegen Grün-Weiß Stetten (2:1), den TSV Frommern (6:1) und die TSG Wittershausen (4:0) souverän für sich entschieden hatten, hätte ein Remis zum Gruppensieg gereicht. Und tatsächlich gingen die Albstädter rasch mit 2:0 in Führung.

Alb-Lauchert dreht das Spiel

Doch in einem tadellosen Schlussprint drehte die Alb-Spielgemeinschaft das Spitzenspiel, erzielte nach 0:2-Rückstand 40 Sekunden vor Schluss zunächst den Ausgleich und Sekunden später den Siegtreffer. Zuvor hatte Alb-Lauchert beim 7:1 gegen Wittershausen den bis dahin höchsten Sieg des gestrigen Abends eingespielt. Weiterhin behielt der A-Kreisligist gegen Frommern (4:1) die Oberhand und teilte mit Stetten die Punkte (0:0).

Laufen und Zimmerns U19 in der Zwischenrunde

In Gruppe 3 holte sich der TSV Laufen Rang eins. Die Rot-Weißen mussten sich nur dem FC Pfeffingen (0:1) geschlagen geben. Jeweils drei Punkte gab es gegen den SV Wachendorf und den FC Onstmettingen (beide 1:0) und die U 19 des SV Zimmern (3:2). Den A-Junioren reichten sieben Zähler fürs Weiterkommen. Sie gewannen gegen Wachendorf (3:0) sowie Pfeffingen (1:0) und teilten sich mit Onstmettingen die Punkte.

Erlaheim gewinnt entscheidende Partie gegen Stetten/Salmendingen

Am späten Donnerstagabend ging der TV Belsen in Gruppe 5 als Gewinner hervor. Der B-Ligist startete mit einem 1:1 gegen den FC Stetten/Salmendingen und ließ ein 2:1-Sieg gegen den SV Erlaheim folgen. Im letzten Spiel gegen den FC Burladingen hätte ein Remis für die Zwischenrunde gereicht. Belsen ließ allerdings nichts anbrennen und gewann mit 3:1. Gruppenzweiter wurde Erlaheim mit sechs Punkten. Die Kicker vom Eichberg fuhren drei Zähler gegen Burladingen (4:3) ein und setzten sich in der entscheidenden Partie gegen Stetten/Salmendingen mit 2:1 durch.

So geht am Freitag weiter

Noch bis Samstag wird in der Balinger SparkassenArena gekickt. Am Freitag (ab 16.30 Uhr) suchen zunächst die letzten beiden Vorrundengruppen ihre vier Qualifikanten für die Zwischenrunde des Kleinen Turniers, die gegen 19.30 Uhr beginnt. In dieser spielen die jeweils besten zwei Teams der Vorrundengruppen in vier weiteren Gruppen die vier Halbfinalisten des Kleinen Turniers aus. Das erste Halbfinale ist auf 22 Uhr terminiert, das zweite steigt eine Viertelstunde später. Der Sieger des Vorrundenturniers wird im Endspiel gegen 22.45 Uhr ausgespielt.

Acht gesetzte Teams am Samstag

Die acht besten Bezirks- und Kreisligisten des Freitags qualifizieren sich für das Hauptturnier, das am Samstag um 9.30 Uhr beginnt. Gesetzt sind hier der FC Holzhausen, SV Rangendingen (beide Gruppe 1), FC 07 Albstadt und Balingens U23 (beide Gruppe 2), weiterhin der SC 04 Tuttlingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen (beide Gruppe 3) und die gastgebende TSG aus der Regionalliga sowie weiterhin der TSV Trillfingen (beide Gruppe 4).

TSG Balingen ist Titelverteidiger

Die Viertelfinals des Hauptturniers beginnen am Samstag gegen 16 Uhr, die Halbfinals sind ab 17.30 Uhr angesetzt und das Endspiel um den 25. Indoor-Cup wird ab 18.30 Uhr ausgetragen. Als Titelverteidiger geht die gastgebende Regionalliga-Elf ins Rennen.

