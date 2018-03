Hechingen Funpark hat jetzt einen Pumptrack

Hechingen / Natascha Kübler

Der Hechinger Fun Park beim Frei- und Hallenbad hat eine neue Attraktion: Am Dienstag wurde ein Rundkurs eingeweiht.

Ein Ort für Jugendliche, bei dem sich diese auch ohne Aufsicht treffen können – das soll der Hechinger Fun Park sein. Und da die Stadt die Jugendarbeit nicht „stiefmütterlich“ behandelt, wie es Stadtjugendpfleger Rainer Püttbach bezeichnet, gehört zu dem Fun Park nun eine neue Attraktion: Neben den Basketballkörben und Rampen gibt es jetzt einen Rundkurs aus Kunststoff, auf dem mit Fahrrädern, Rollern, Inlinern, Skatboarden Wellen gefahren werden kann.

Der sogenannte Pumptrack ist abbaubar und kann auch anderswo aufgestellt werden. Er soll allerdings fester Bestandteil des Fun Parks sein. Wind und Wetter hält er aus, bei Nässe wird es jedoch rutschig.

„Testlauf“ war erfolgreich

23.400 Euro hat der Track gekostet, der Unterbau, um den der Park erweitert wurde, 14.400 Euro. Ob die neue Attraktion bei den Hechingern auch gut ankommt, das war bereits im Herbst von der Caritas getestet worden. Der Wohlfahrtsverband hatte vorübergehend einen Pumptrack aufbauen lassen – und den Kindern und Jugendlichen gefiel es.

Als klar war, dass der Fun Park eine Neuerung bekommen soll, waren erst Überlegungen einer Half Pipe im Raum gestanden. Eine solche habe allerdings den Nachteil – so Stadtjugendpfleger Püttbach –, dass man Können mitbringen müsse. Der Track wiederum sei für jeden befahrbar. Püttbach hatte immer wieder im Fun Park vorbeigeschaut und die Kinder und Jugendlichen nach ihren Wünschen befragt. Nach dem Caritas Projekt sei die einhellige Meinung gewesen: Ein Pumtrack ist für alle das Richtige.

Wie Püttbach berichtet, wird der Hechinger Fun Park von Kinder und Jugendlichen allen Alters genutzt. Große Probleme mit Jugendlichen, Stichwort Scherben oder Lärm, gebe es nicht. Der Betriebshof sehe allerdings auch regelmäßig nach dem Rechten.

Der Pumptrack wurde von „Pumptrack.de“, einem Unternehmen aus Augsburg, aufgestellt. Martin Herberg vom Vertrieb erklärt den Vorteil des Tracks: „Gegenüber einem Skatepark ist er sehr sicher.“ Dadurch, dass alle in dem Track in eine Richtung fahren, sei das „Gerät“ sehr übersichtlich. Zudem regele sich der „Verkehr“ in dem Ring selbst. Ein solcher Track halte in der Regel zwischen zehn bis 15 Jahre, ein Mal im Jahr müsse er gewartet – die Verbindungsteile gereinigt – werden.