Wie heißt es so schön? Adel verpflichtet. Das gilt auch für einen Weihnachtsmarkt, der in den Adelsstand erhoben wurde. In Hechingen feierte am Wochenende der „Fürstliche Weihnachtsmarkt“ auf dem Vorplatz der Villa Eugenia Premiere und atmete damit nicht nur Geschichte, sondern machte seinem neuen Namen auch alle Ehre.

Prächtige Kulisse der ehemaligen Fürstenresidenz

Denn vor der prächtigen Kulisse der ehemaligen Fürstenresidenz wurde ein Markt für alle Sinne geboten, der es schaffte, die besondere Stimmung der Vorweihnachtszeit einzufangen. Und zwar mit allem, was dazugehört: glänzenden Lichtern und Tannengrün, dem Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln und ganz viel regionalem Anstrich.

Wer zwischen den wunderschön geschmückten Hütten des heimeligen Weihnachtsdorfes flanierte, in dem zahlreiche Hechinger Vereine neben Kunsthandwerkern und Lebensmittelproduzenten ihre Waren feilboten und mit kulinarischen Leckereien lockten, konnte das besondere Ambiente in vollen Zügen genießen. Auf der Grünfläche dampfte Feuerzangenbowle im offenen Kessel, die Besucher scharten sich auf den Kieswegen zwischen den harmonisch in Kreisform angeordneten Verkaufsständen, und auf der Terrasse der Villa warteten der Posaunenchor und die Stadtkapelle Hechingen am Samstagabend mit weihnachtlichen Melodien auf.

Die Besucher sind bezaubert

Eines fürstlichen Festes absolut würdig war auch die Beleuchtung der Villa Eugenia, deren Fassade nach Einbruch der Dunkelheit unter faszinierenden Illuminationen erstrahlte. „Einfach toll, was hier auf die Beine gestellt wurde“, sprach eine Besuchergruppe den zahlreichen Gästen, die das ganze Wochenende über den Fürstengarten bevölkerten, aus dem Herzen. Einziger Wermutstropfen war der Regen am Sonntag.

Eventmanager und Marktorganisator Marc Unger fand lobende Worte für sein Helferteam, die Sponsoren sowie Bürgermeister Philipp Hahn: „Die Zusammenarbeit hat wunderbar geklappt.“ Der Aufbau wurde mit Hilfe der Hechinger Pfadfinder bewerkstelligt.

