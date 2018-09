Hechingen Interkulturelle Woche: Für Einheit in der Vielfalt

Hechingen / Von Sabine Hegele

Am Freitagnachmittag wurde die Interkulturelle Woche in Hechingen mit einem bunten Programm eröffnet.

Wir sind alle Kinder dieser Welt. Mit dieser Botschaft eröffnete der Chor der Vorbereitungsklasse der Werkrealschule (der immerhin sechs Kulturen vereint) am Freitagnachmittag die Interkulturelle Woche in Hechingen. Das Motto „Vielfalt verbindet“ nahm Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn zum Anlass festzustellen, dass dieses Motto in Hechingen mit Leben gefüllt werde. Und das nicht nur anlässlich der Interkulturellen Woche: „Vielfalt und kulturelles Leben ist längst Alltag in unserem Land, in unserer Stadt.“ Mit den anstehenden Veranstaltungen wolle man ein starkes Signal für ein gelebtes Miteinander in Achtung und Wertschätzung setzen. Wobei die Begegnung zum Abbau von Ängsten beitrage, sie Wertschätzung und Akzeptanz schaffe.

Elmar Schubert, Geschäftsführer der Caritas, gab sich ebenfalls überzeugt, dass die Vielfalt als Herausforderung und Bereicherung zugleich „bei uns längst Alltag geworden ist“. Mit der Interkulturellen Woche wolle man ein Zeichen setzen für ein gutes und friedvolles Zusammenleben. Erst recht vor dem Hintergrund rechtspopulistischer Strömungen. Aus diesem Grund „setzen wir uns ein für eine offene Demokratie“, wolle man ein Signal gegen Spaltung, gegen bloßes Meckern und Schimpfen – und für einen festen Zusammenhalt senden.

Dann war es Zeit für musikalische und tänzerische Darbietungen, vorgestellt von der Hechinger Integrationsbeauftragten Hanna Johner. Einem griechischen Tanz folgte eine Gesangseinlage von Sydon Ally Mwagurumbe aus Tansania. „Wir sind Hechingen“ hat eine Gruppe von Schulsozialarbeitern ihr Filmprojekt betitelt, das sie durch Hechingen und in andere Kulturen führt. Im Bildungshaus wurde ein kleiner Ausschnitt daraus gezeigt, Ende Oktober soll es im Jugendzentrum eine ausführliche Präsentation geben. Bei der Modenschau mit von der syrischen Künstlerin Khadija Al Ghanem gestalteten Gewändern wurden Kleider im historischen Kontext gezeigt – von Models aus der Alice-Salomon-Schule und aus einem Integrationskurs der VHS. Es folgte ein Liedbeitrag syrischer Mädchen.

Am Ende forderte Karl-Heinz Rauch, Leiter der Alice-Salomon-Schule, dazu auf, nicht auf Trennendes zu schauen, sondern das Gemeinsame zu entdecken – den Wunsch nach gelingendem Leben. Die Interkulturelle Woche wolle Menschen dazu anregen, den Blickwinkel zu ändern, mal nicht das Andere, das Fremde anvisieren, sondern die Ansätze und Bemühungen entdecken, wie andere das Leben angehen, damit es gelingt. Werte, ergänzte Rauch, wollen gelebt, vorgelebt, aktiv gezeigt werden. Sie seien Garant für ein gelingendes Zusammenleben, Und das gelte nicht nur für uns, sondern für jede Kultur. Werte, die das Leben verlässlich, schön und sicher machen, „das ist das, was alle Kulturen gemeinsam haben, was sie vereint“. Wovor also sollten wir Angst haben? „Wir sind mit allen Kulturen zusammen auf der Suche nach einem Leben, in dem wir zusammenleben und unseren je eigenen Platz finden können. Da haben Angst und Ressentiments keinen Platz.“