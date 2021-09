Der Paukenschlag von der Gesamtwehrversammlung in Haigerloch ist noch nicht ganz verhallt, ist der Startschuss für die Kandidatensuche schon gefallen. Am Montagabend, um genau zu sein, in der Sitzung des Gesamtfeuerwehrausschusses mit Bürgermeister Dr. Heinrich Götz. Götz hatte das Krisentreffen...