Auf dem Jüdischen Friedhof in Hechingen findet anlässlich des Europäischen Tages der jüdischen Kultur am Sonntag, 1. September, eine Führung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Friedhof an der Straße „Am Fichtenwald“.

Stadtführer Jörg Küster wird unter dem Motto „Ein Archiv aus Stein“ über die Geschichte des Friedhofs berichten, der im Jüdischen auch „Haus des Lebens“ genannt wurde. Küster erzählt die Sage von der Entstehung des Friedhofs am Galgenrain und auch die Geschichte von der Umzäunung des inmitten der Feldflur gelegenen Platzes.

Grabmäler berühmter Hechinger Persönlichkeiten werden aufgesucht

Besucht werden die Grabstätten der Industriepioniere Jakob Levi, Carl Loewengard und Hermann Levy, das Grab des letzten Hechinger Rabbiners Dr. Samuel Mayer und die monumentale Grabmäler der Hoffaktorin Madame Kaulla und ihres Bruders Jakob Kaulla.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg belegte Gräber werden aufgesucht, so die von Dr. Ernst Rosenfeld, der eineinhalb Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in einem Versteck in Hechingen überlebte, und von Glasermeister Arthur Fauser, der in die Schweiz geflohen war.

