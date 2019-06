Das Landratsamt hat am frühen Donnerstagabend bestätigt, was die HZ am Morgen erfahren hat: Die Hechinger Führerscheinstelle (und auch die in Albstadt) soll geschlossen werden. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme der Kreisbehörde: „Es trifft zu, dass wir das bisher auf drei Außenstellen verteilte Sachgebiet ,Fahrerlaubnisse’ künftig in Balingen konzentrieren möchten“ – und zwar im „Balisana“-Gebäude, wo demnächst auch die Sachgebiete Nahverkehr und die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts neue Räume beziehen. Dort hat auch die Balinger Kfz-Zulassungsstelle ihren Sitz.

Wenn es soweit ist, dann bedeutet das, dass alle Zollernälbler in den allermeisten Führerscheinangelegenheiten den Weg nach Balingen auf sich nehmen müssen – etwa wenn es darum geht, einen verlorenen Führerschein neu zu beantragen, den Uralt-Führerschein durch einen neuen ersetzen zu lassen oder aber eine internationale Fahrerlaubnis ausgestellt zu bekommen.

Die Anlässe, die Führerscheinstelle aufzusuchen, sind überraschend vielfältig. Nicht von ungefähr sind die beiden Mitarbeiterinnen in ihrem Extra-Zimmer in der Heiligkreuzstraße immer gut beschäftigt und meist voll ausgelastet. Hechinger Fahrlehrer, die ständig mit dem Amt zu tun haben, finden es denn auch völlig unverständlich, dass der Zollernstadt diese bürgernahe Anlaufstelle weggenommen werden soll.

Aus dem Landratsamt heißt es dagegen: Kein anderer Landkreis in Baden-Württemberg habe noch drei separate Führerscheinstellen. Die Sachbearbeitung im Fahrerlaubnisrecht werde immer komplexer und erfordere eine enorme Spezialisierung der Fachkräfte. Diese könne „in der notwendigen Form nur noch in einer zentralen Einheit erfolgen, in der die Kapazitäten gebündelt werden und ein enger Austausch der Mitarbeitenden möglich ist“.

Als weiterer Grund für die Zentralisierung wird vorgebracht, dass die Führerscheinstellen in Hechingen und Balingen momentan mit jeweils zwei Sachbearbeiterinnen besetzt sind. Ein urlaubs- oder krankheitsbedingter Ausfall einer Mitarbeiterin könne von der verbleibenden Kraft inzwischen kaum noch kompensiert werden. Schließlich ist es aus Sicht der Kreisverwaltung ein Vorteil, dass das Verkehrsamt des Landkreises im Balinger „Balisana“-Gebäude künftig komplett unter einem Dach untergebracht sei – mit Ausnahme der Kfz-Zulassungsstellen in Albstadt und Hechingen, „deren Verbleib am jeweiligen Standort außer Frage steht“.

„Erhebliche Auswirkungen auf die Kundschaft“ sieht das Landratsamt durch die Zentralisierung im Übrigen nicht, denn, so heißt es: „Im Normalfall müssen Bürger unsere Führerscheinstellen nicht regelmäßig aufsuchen.“ Eine Ausnahme bildeten hauptsächlich Fahrschulen. Da diese Klientel jedoch „naturgemäß sehr mobil“ sei, könnten Termin auf der Führerscheinstelle „künftig sicherlich im Zusammenhang oder am Rande der Ausbildung von Fahrschülern wahrgenommen werden“.

Wann die Führerscheinstellen in Hechingen und Albstadt aufgegeben werden, ist noch offen. „Wir planen sorgfältig und ohne besondere Eile“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Nach HZ-Informationen ist ein Termin im Oktober im Gespräch.