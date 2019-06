Die Kirchengemeinde St. Luzius ging mit ihrer Fronleichnamsprozession ganz neue Wege: von St. Elisabeth zum Marienheim. Eine Idee, die sehr gut angenommen wurde.

Hechingens Pfarrer Michael Knaus sagte am Ende Danke für eine Feier, die alle Akteure vor und hinter den Kulissen, aber natürlich auch die Gemeindemitglieder selbst, zu etwas ganz Besonderem gemacht hatten. Die Fronleichnamsprozession der katholischen Kirchengemeinde St. Luzius, Hechingen, verband zwei Senioreneinrichtungen in der Unterstadt.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst im Garten des Senioren- und Pflegewohnheims St. Elisabeth führte die Prozession zur Altenpflegeeinrichtung Marienheim. Die wenigen hundert Meter zwischen den beiden Heimen waren auch von den betagteren Gemeindemitgliedern gut zu meistern.

Die Bürgergarde begleitete, ganz so wie es Tradition ist, die Prozession. Der Akkordeonclub bewirtete nach der Fronleichnamsfeier im Hof zwischen Marienheim und Musikschule, auch das hat Tradition.

Pfarrer Knaus lud dazu ein, bei Mittagessen, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen zu verweilen. Denn genau darum geht es ja bei Fronleichnam: das Brot miteinander zu teilen, die Zeit, sein Leben.

Post aus dem Land Jesu?

Kleiner Gruß Freuen Sie sich über einen kleinen Gruß aus dem Land Jesu? Eine kleine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der katholischen Kirchengemeinde St. Luzius, Hechingen, macht sich Ende Oktober, Anfang November auf den Weg nach Israel. „Doch so eine Pilgerreise kostet“, warb Pastoralassistent Martin Blume im Rahmen der Fronleichnamsfeier um Spenden.

Spenden Wer die jungen Pilger unterstützen möchte, schreibt einfach seine Adresse auf und gibt diese – zusammen mit einer Spende ab 10 Euro – im Pfarrbüro in Hechingen ab. Oder den Flyer ausfüllen (ist im Pfarrbüro erhältlich) und direkt nach den Gottesdiensten in die Sakristei bringen. Die Post braucht von Israel nach Deutschland manchmal etwas länger. Aber der Gruß kommt an.