An diesem Donnerstag wird in der Junginger Kirche Mariä Himmelfahrt gefeiert – ganz traditionell mit Kräutersegnung.

Am Fest Mariä Himmelfahrt feiern die Katholiken, dass die Gottesmutter nach ihrem Tod mit Leib und Seele zur himmlischen Herrlichkeit aufgenommen wurde. Die Gläubigen feiern an diesen Tag das, was allen verheißen ist: dass sie nach dem Tod ganz bei Gott sein werden.

Eng verbunden mit dem Fest Mariä Himmelfahrt ist die Kräuterweihe. In vorchristlicher Zeit war das Sammeln von Kräutern verbunden mit der Anrufung der Götter. Seit dem 9. Jahrhundert wurde das Marienfest bereits mit der Kräuterweihe verbunden. Die Volksfrömmigkeit hat dogmatisch unbelastet die Blumenliebe Marias besungen und sie zur „Königin der Blumen“ zur „Beschützerin der Feldfrüchte“ und zur „Traubenmadonna“ erhoben.

Geweihte Kräuter sollen Krankheiten heilen

Durch das Gebet, mit dem die Kräuter gesegnet werden, wird deutlich, dass die Heilkraft der Kräuter durch die Fürbitte der Kirche dem ganzen Menschen zum Heil dienen soll.

Die geweihten Kräuter sollen Krankheiten heilen und das Haus und ihre Bewohner vor Unglück bewahren. In Viehfutter und Saatgut gemengt und auf Scheunen gesteckt, sollen die Kräuter eine gute Ernte und gesundes Vieh bringen. Bei Unwettern werden Kräuter verbrannt.

Dass der Brauch der Kräutersegnung in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr vernachlässigt worden ist, dürfte vor allem daran liegen, dass für die modernen Menschen die Heilkräuter nicht mehr so wichtig sind wie für ihre Vorfahren.

Wenn heute wieder in katholischen Kirchen am Himmelfahrtstag Marias Blumen und Kräuter gesegnet werden, erbitten die Gläubigen die niemals vergehende Liebe der Muttergottes.

In der Junginger Wallfahrtskirche wird an diesem Donnerstag, 15. August, um 10 Uhr das Hochamt zum Fest Mariä Himmelfahrt mit Kräutersegnung gefeiert.

