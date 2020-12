Im Ersten Weltkrieg 1915 in Hechingen geboren, im Zweiten Weltkrieg in Hechingen geheiratet, von den 1960er-Jahren bis 1980 die Straßenbauplanung im Regierungsbezirk Tübingen maßgeblich mitgestaltet und im Ruhestand in Philosophie promoviert: Friedrich Meinrad Kleinmann, genannt Fritz, ist der älteste Bürger der Gesamtstadt, und er weiß lebendig aus seinem spannenden Leben zu erzählen. Und das wohlgemerkt mit 105 Jahren, die man ihm kein bisschen ansieht.

Urkunde vom Ministerpräsident

Am Freitag feierte er seinen Geburtstag im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, wo er seit 2019 wohnt. Bürgermeister Philipp Hahn gratulierte zum Geburtstag, auch im Namen des Gemeinderats, und überbrachte die Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Landesvater übermittelte die besten Wünsche für das Wohlergehen und bedauerte, dass der Ehrentag in eine „außergewöhnliche und herausfordernde Zeit fällt“. Dementsprechend musste Fritz Kleinmann die Gratulanten einzeln empfangen.

Haufenweise Bauprojekte

Philipp Hahn war ganz Ohr, als Kleinmann aus seinem Berufsleben erzählte, denn der Jubilar war als Bauingenieur fast seine gesamte Berufslaufbahn für die öffentliche Hand tätig. Unter anderem auch in den Jahren 1949 bis 1951 für die Stadt Hechingen. Ein Projekt war damals die Erweiterung des Friedhofs Heiligkreuz. 1951 wechselte er zum Tiefbau und begann bei der Straßen- und Wasserbauverwaltung, damals noch des Landes Südwürttemberg-Hohenzollern.

Zwischen Ulm und Bodensee

In der Folge wurde Fritz Kleinmann 1965 im Regierungspräsidium Tübingen zum Leiter der Entwurfsabteilung der Straßenbauverwaltung berufen; verbunden damit war die Ernennung zum Oberregierungsbaurat. Und das bedeutete: 15 Jahre lang Straßen planen zwischen Tübingen, Ulm und Friedrichshafen. Natürlich auch in Hechingen, wo die neue Landesstraße Hechingen-Friedrichstraße, zwei Starzelbrücken, die Bundesstraße 27 vierspurig und der Zubringer der B 32 und L 410 Richtung Autobahn zu den Themen gehörten.

Aus der Unterstadt

Anlässlich seiner Ernennung zum Oberregierungsbaurat hat Fritz Kleinmann 1965 für die „Lichte Au“, die damalige Jahresschrift des Hechinger Gymnasiums, seinen Lebenslauf skizziert. Aufgewachsen in der Unterstadt, besuchte er die Volksschule und anschließend das Gymnasium. Unvorstellbar: Der Abi-Jahrgang 1935 hatte gerade einmal sechs Schüler. Noch am Tag der Schulentlassfeier fuhr er mit mehreren Kameraden zur Ableistung des Arbeitsdienstes nach Ostpreußen, damals Voraussetzung für ein Studium. Es folgte der Wehrdienst und 1939 die Einberufung – anstatt des erhofften Praktikums für ein Ingenieurstudium. Fritz Kleinmann war beim Frankreichfeldzug dabei, ab 1941 in Russland und schließlich an der Westfront, zuletzt im Hauptmannsrang.

Endlich studieren!

Nach der Entlassung aus der amerikanischen Gefangenschaft folgte das ersehnte Bauingenieurstudium an den Universitäten Tübingen, Karlsruhe und Stuttgart. Und das war schon damals etwas für fleißige Studenten: „Ein Schleckhafen war das keiner“, erinnert sich der Jubilar. Noch im Krieg, 1943, hatte er seine Jugendliebe Melanie Mayer geheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Die Leidenschaft

Was im Zimmer von Fritz Kleinmann, der sich noch mit über 100 Jahren in seinem Haus in Sigmaringen gänzlich selbst versorgte, sofort ins Auge sticht, ist eine große „Geschichte der Philosophie“ im Bücherregal. Das ist kein bloßes Ausstellungsstück, es ist vielmehr die Leidenschaft von Fritz Kleinmann, der schon seit Gymnasiumszeiten von der Geschichtsphilosopie begeistert ist. Und so schrieb er sich nach seiner Pensionierung 1980 als Philosopiestudent an der Universität Tübingen ein, frei nach seinem Motto: „Man muss gefordert sein und eine Aufgabe haben.“ Dem Magisterstudium folgte die Erlangung eines Doktorgrades in Philosophie im Alter von 82 Jahren. Die Dissertation war der Frage nach der Existenz übergeordneter Kräfte – im Gegensatz zur Natur – gewidmet.

Einer nach dem Anderen

Mit 105 Jahren kann man ein bisschen kürzer treten, zumal es wegen eines Schwindelgefühls mit dem Gehen nicht mehr ganz so gut klappt. Wortgewandt ist der Senior nach wie vor, zum Beispiel wenn er die Telefonanrufe der zahlreichen Gratulanten entgegennimmt. Auch zu den Pflegekräften hat Fritz Kleinmann einen sehr guten Kontakt. Und mit dem Bürgermeister lässt es sich sowieso ganz gut über die zahlreichen Bauprojekte plaudern, die der 105-Jährige in und um Hechingen realisiert hat, auch in Diensten des Landkreises Hechingen und des Hohenzollerischen Landeskommunalverbandes.

Das interessiert ebenfalls:

Die HZ im Gespräch mit Annette Widmann-Mauz über Weihnachten 2020 „Das Geschenk ist das Wegbleiben“ Hechingen