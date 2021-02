Schon 100 Termine allein in der ersten Woche stehen im Terminkalender der Friseurin Diana Dieringer. Die Rangendingerin kann sich gerade vor Anfragen kaum retten. Jeder will sich seinen Haarwuchs, der sich mittlerweile unkontrolliert auf dem Kopf wuchert, wieder in Form bringen lassen.

Seit 16. Dezem...