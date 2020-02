Das Schwänzchen des gusseisernen Kleindenkmals, das an einem Feldweg exakt auf der Gemarkungsgrenze zwischen Boll und Stetten steht, wurde zwischen Freitag und Sonntagnachmittag abgeflext und gestohlen.

Besteht ein „närrischer“ Zusammenhang?

Das Polizeirevier Hechingen bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Zeugenhinweise zu dieser schadensträchtigen Sachbeschädigung, die sich am vergangenen Wochenende ereignet haben muss und am Mittwoch zur Anzeige gebracht worden ist.

Die Narrenzunft Stetten, der das gusseiserne Kleindenkmal gehört, hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

Reparaturkosten gehen in die Tausende

Der Hasawedel ist zugleich die Fasnetsfigur der Bollemer. Da sich die Freveltat am Fasnetswochenende ereignet hat, könnte ein „närrischer“ Zusammenhang bestehen. In Boll wurde am Sonntag das nur alle vier Jahre stattfindende Fasnetsspiel „Zigeunerhochzeit“ gefeiert. Der Hasawedel als Kleindenkmal aus gehärtetem Stahlblech wurde vor zirka 30 Jahren aufgestellt.

Die notwendigen Reparaturkosten dürften sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Narrenzunft Stetten selbst rechnet mit Kosten von 5000 bis 10 000 Euro.