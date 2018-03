Hechingen Freilaufender Hund beißt Mann in den Arm

Freilaufender Hund beißt Mann in den Arm

Hechingen / SWP

In der Schadenweilerstraße in Hechingen wurde ein 68-jähriger Mann von einem freilaufenden Mischlingshund in den Arm gebissen.

Ein 68-jähriger Mann wurde am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr in der Schadenweilerstraße nahe der Abzweigung „Im Meierhof“ ein freilaufender Mischlingshund in den Arm gebissen. Die Polizei Hechingen sucht jetzt Zeugen und eventuell weitere Geschädigte.

Der Hund hatte sich selbst aus einem Anwesen in der Schadenweilerstraße befreit und lief daraufhin frei umher. Im weiteren Verlauf ging der Mischlingshund dann auf den 68-jährigen Fußgänger los und biss diesen in den rechten Unterarm. Der Mann musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hund auch andere Personen verletzt hat, bittet die Polizei Hechingen (07471/98800) nun um entsprechende Hinweise.