Die Freie Wählervereinigung Hechingen stellt 28 Kandidaten zur Wahl. Man rechnet mit deutlich mehr Sitzen als in dieser Legislaturperiode.

Die Freien Wähler in Hechingen sind bester Dinge. Mit 28 Namen auf dem Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl am 26. Mai sind sie dieses Mal die Spitzenreiter unter den vier Hechinger Rathausparteien. In allen Stadtteilen außer Beuren konnten Kandidaten gefunden werden. Fünf Frauen sind unter den Bewerbern. Der Wahlslogan lautet: „Hechingen lebt“.

Die Nominierungsversammlung fand am Mittwochabend im kleinen Saal der Stadthalle Museum statt. Werner Beck stellte die 28 Kandidatinnen und Kandidaten vor, die fast vollzähling anwesend waren.

Bei den Kommunalwahlen 2014 holte die Freie Wählervereinigung acht Gemeinderatssitze. Mit Ausnahme von Michael Tietz treten alle amtierenden Stadträte erneut an. Dies sind Fraktionssprecher Werner Beck (Schulleiter), Frank Balbach (Berufsschullehrer), Rolf Ege (stellvertretender Schulleiter), Klaus Jetter (Key-Account-Manager), Stefan Löffler (Zimmerermeister), Werner Schmidt (Radio- und Fernsehtechniker), alle Kernstadt, sowie Roland Huber (Verfahrenstechniker) aus Boll. Vor allem Klaus Jetter mit 30-jähriger Gemeinderatserfahrung gilt als Freie-Wähler-Urgestein.

Zu diesen sieben Namen kommen auf der Wahlvorschlagsliste 21 weitere hinzu, darunter bekannte Hechinger wie die Kinderärztin Rita Ziebach, der Urologe Jürgen Lehmann, der Zahnarzt Alexander Vees oder der langjährige Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, Oliver Blum. Einige treten das erste Mal an, manche haben zuvor schon einmal für die FWV kandidiert. Die komplette Kandidatenliste wurde in geheimer Wahl einstimmig befürwortet, ebenso die Nennung der Bewerber in alphabetischer Reihenfolge.

Demnach stellen sich in der Kernstadt, neben den amtierenden Stadträten, zur Wahl: Artur Brunner (Kfz-Meister), Isabell Buck-Vasiliadis (psychologische Beraterin); Jürgen Lehmann, Jörg Schürmann (Sachbearbeiter); Susanne Siegel (Erzieherin), Alexander Vees, Vincenzo „Enzo“ Vinciguerra, Ulrich Walther (Krankenpfleger), Johannes Weigold (Zimmerermeister) und Rita Ziebach.

Für Bechtoldsweiler stellt sich Rainer Seifert (Gastwirt) zur Wahl, für Boll ist es – neben Roland Huber – Gert Scheufele (Industriemechaniker), für Schlatt Katharina Steffen (Realschullehrerin) und für Sickingen Siegbert Schetter (Werkstattleiter).

Zwei Kandidaten gibt es in Stein: Karl-Anton Weinreich (Verwaltungswirt) und Ralf Widmann (Mechanikermeister). Werner Beck freute sich, dass die Freien Wähler speziell in Stein der AfD, die in dem Stadtteil voraussichtlich zwei Kandidaten aufstellen wird, zwei veritable Bewerber entgegensetzten können. Möglich, dass die Freien Wähler sogar den neuen Ortsvorsteher stellen können.

Für den Stadtteil Stetten kandidieren Oliver Blum (Unternehmensberater), Christian Buckenmaier (Jahrgang 85), technischer Betriebswirt und der Jüngste auf der Liste, sowie Beatrice Wolf (Zahnmedizinische Fachangestellte). Stetten sei bei dieser Wahl ein „heiß umkämpftes Pflaster“, stellte Werner Beck fest.

Weilheim ist auf der Kandidatenliste vertreten durch Ingo Kolozey (Baumaschinenführer) und Michael Zinnebner (Polizeibeamter).

Es sind noch Plätze unbesetzt: zwei in Beuren, und je einer in Bechtoldsweiler, Boll, Schlatt und Sickingen. Eine eventuelle Nachnominierung soll am 21. März stattfinden. „Aber wir haben alle Bäume geschüttelt, auf denen sich Kandidaten befinden könnten“, so Beck. Man trete mit einer „tollen Mannschaft“ an. Beck sieht gute Chancen, dass die Freien Wähler in der nächsten Legislaturperiode mit der CDU im Gemeinderat gleichauf sein wird. Beck: „Ein Gemeinderatsmandat ist eines der spannendsten Ämter in unserer Demokratie, weil man die Erfolge und Misserfolge seines politischen Handelns unmittelbar zu sehen bekommt.“ Die Freien Wähler hätten in den vergangenen fünf Jahren viele Projekte auf den Weg gebracht und vollendet. Beck nannte als Beispiele die Lichtenauhalle, das Feuerwehrhaus, das Hallenbad, die Schulmensa. Bilder dieser Errungenschaften sollen das Wahlprospekt zieren, das jetzt in Druck geht. An diese Erfolge wollen die Freien Wähler anknüpfen. Die Bürgerbeteiligung zu stärken und die Stadtentwicklung weiter voranzubringen sind vorrangige Ziele. Die Kandidaten repräsentierten die verschiedensten Berufs- gruppen, so Beck, „und sie bringen viele Kompetenzen mit“.