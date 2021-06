Am Freitag, 25. Juni, und am Samstag, 26. Juni 2021 kann man sich im Impfzentrum Tübingen wieder mit dem Vektor-Impfstoff Janssen (Johnson und Johnson) impfen lassen. Der Vorteil dieses Impfstoffs ist, dass für den vollen Impfschutz nur ein Impftermin erforderlich ist.

Die EU-Kommission hat den Impfstoff Janssen am 11. März 2021 in der europäischen Union für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Verwendung des Impfstoffs Janssen in der Regel für Personen im Alter ab 60 Jahren. Der Einsatz der Covid-19-Vaccine Janssen unterhalb dieser Altersgrenze ist nach ärztlicher Aufklärung auf Wunsch möglich. Ausführliche Informationen zum Impfstoff gibt es hier: www.gesundheitsinformation.de unter dem Suchbegriff „Janssen“ Voraussetzung für die Vereinbarung eines Impftermins mit Janssen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres.