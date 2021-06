Das sommerliche Wetter lässt die Vorfreude auf die Öffnung des Familienfreibades in Haigerloch steigen. Bislang verhinderten die hohen Infektionszahlen im Zollernalbkreis das Bad im erfrischenden Nass. Dank des sinkenden Inzidenzwertes ist der Saisonstart nun in Sichtweite, und der Ticketvorverkauf beginnt. Sollte die Bundesnotbremse wie erwartet am Wochenende fallen, wird das Haigerlocher Bad am Mittwoch, 9. Juni, öffnen.

Der Ticketverkauf startet

Ab sofort können die Eintritts­tickets für die Freibadsaison bei den Ortschaftsverwaltungen sowie im Kultur- und Tourismusbüro Haigerloch gekauft werden. Neben den Zehner-Karten zum Normaltarif von 32 Euro (ermäßigt 16 Euro) werden Tagestickets zum Normaltarif sowie ermäßigt angeboten. Es können auch gleich mehrere Tagestickets gekauft, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Aber Achtung: Tickets werden nicht zurückerstattet. Karten aus der Saison 2020 behalten ihre Gültigkeit. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Direkt im Freibad werden bis auf weiteres keine Tickerts verkauft.

Neue Teststation kommt

Der Zutritt ist – mit Ausnahme von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr – nur mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung nach Corona-Infektion oder aber mit einem negativen, maximal 24 Stunden alten Schnelltest einer anerkannten Stelle möglich. Testmöglichkeiten gibt es in der Witthauhalle sowie bei der Oberen Apotheke nach vorheriger Online-Terminvereinbarung. Außerdem wird unmittelbar am Freibad eine weitere Teststation eingerichtet. Eine Online-Terminreservierung wird hier nicht erforderlich sein.

Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen aus dem vergangenen Jahr werden beibehalten. Das komplette Hygienekonzept kann auf der Homepage der Stadt Haigerloch eingesehen werden.

Wie im vergangenen Jahr muss vor dem Freibadbesuch online ein Platz reserviert werden. So lassen sich Wartezeiten reduzieren, es wird sichergestellt, dass die zulässige Anzahl an Besuchern (derzeit maximal 580) nicht überschritten wird, und die erforderlichen Kontaktdaten werden automatisch erfasst. Die Online-Reservierung ist in Kürze über die Homepage der Stadt Haigerloch, jeweils zwei Tage im Voraus, möglich.

Das sind die Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Von 13 bis 14 Uhr ist der Aufenthalt im Freibad wegen Reinigungsarbeiten nicht gestattet. Der Schwimmbad-Kiosk ist während der gesamten Badezeiten geöffnet.