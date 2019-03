Hechingen Freddie mittendrin im Bätscher-Steam

Hechingen / Sabine Hegele

Ein gut aufgelegtes Publikum feiert mit den Hudelgai-Bätschern eine rauschende Narrenparty im vollen „Museum“.

Was war das wieder für ein rauschendes Fest beim inzwischen 13. Ball der Hudelgai-Bätscher! Da trafen Schweizer Stieraschränzer auf den deutschsprachigen Schlagerbarden Bata Illic (der seine Wurzeln in Belgrad hat) und machten Bekanntschaft mit der Rocklegende Freddie Mercury, geboren in Sansibar-Stadt, und dessen Band Queen. Und dann wird auch noch der Bätscher-Ehrenvorsitzende Klaus Jetter von Franz Barth, Präsident des Clubs der Mannheimer Knöchelträger, und dessen Vize-Präsidentin Sabine Stanke zum Ehrensenator der Knöchelträger ernannt. Ja, da wurde mächtig was geboten in der Hechinger Stadthalle – und das zur Freude der Gastgeber vor vollen Rängen.

Darüber freuten sich bei der Begrüßung der Gäste der neue Vorsitzende Martin Löffler und dessen Stellvertreterin Tamara Fausel natürlich sehr. Nachdem die Hudelgai-Bätscher den musikalischen Auftakt gestaltet hatten – mit Feuerwerk und allem, was so dazu gehört zu einem Abend, der in Erinnerung bleiben soll – und bleiben wird!

Dafür sorgte ein Bühnenprogramm, das bunter und abwechslungsreicher kaum hätte sein können. Den Anfang machte die Showtanzgruppe „Mixed Emotions“ der Narrhalla Boll. Eine Krähe wollte sie mitnehmen ins Reich der Finsternis, doch die Bollemer Vogelscheuchen (hinter denen sich wunderschöne Mädchen versteckten) gaben sich wehrhaft und brachten den bösen Vogel zum Schweigen. Zwar „behörnt“, aber nicht auf die Hörner nehmen ließen sich auch die Tänzerinnen der Gruppe „Just dance“ aus Stein. Immer wieder beeindruckend, mit welcher Präzision, mit welch’ akrobatischem Können und mit welch’ großer Ausdauer die Showtänzerinnen über die Bühne fegen – und das stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Ganz großes Kompliment!

Musikalisch in Höchstform präsentierten sich die gastgeben-

den Steam-Punks selbst, ebenso unverzichtbar für die Hechinger Fasnet sind die Gugguba HCH und die Schnorchel-Huaschter. Letztere gaben beim sogenannten Hechinger Block – er ist fester Bestandteil eines jeden Bätscher-Balls – den Ton an, als die Schalksnarren das erste (und einzige Mal) in dieser närrischen Saison ihren Schalksnarrentanz auf die Bühne brachten, sich die Zoller-Hexen zur Pyramide formierten, die Hagenmannhexen ihre Seniorentanzgruppe mit Rol-

lator und Gehstock auf die Bretter schickten und die Bachlumpen als Superhelden performten. Was ein Spaß! Ihren Spaß hatten im „Museum“ auch die Stieraschränzer aus Urdorf – Fasnet, wie sie hierzulande gefeiert wird, kennen die Schweizer nicht. Aber gefallen hat’s ihnen, weshalb sie am Samstag, vor ihrer Heimfahrt, auch noch gleich aktiv teilnahmen am Umzug in Geislingen.

Ein Muss beim Ball der Hudelgai-Bätscher ist ein schräger Auftritt, einer zum Lachen halt. Da-

für sorgt in schöner Beständigkeit Klaus – Schlappi – Jetter mit seiner Lieblings-Bätscherin Vera. Dieses Jahr hatte er von seiner Reise Anfang Februar Sand in den Schuhen aus Hawaii mitgebracht, und ehrte damit zugleich den einstigen Schlager-König Bata Illic. Eine Augenweide dabei: die Schuhe!!! und das Baströckchen. Sehr kleidsam.

Eine Hommage an Freddie Mercury und dessen Band Queen brachte die Bätscher-Jugend auf die Bühne. Einem Musical gleich, ehrten sie die Rock-Legende und bewiesen dabei eindrucksvoll, dass sie allesamt nicht nur ausgezeichnete Musiker sind, sondern auch großes tänzerisches Talent haben. Da waren die „alten“ Bätscher mächtig stolz auf ihren Nachwuchs!

Den krönenden Schlusspunkt markierten die (sehr) Flotten Hosen aus Stein – in diesem Jahr in einem Rausch der Farben. Grandios, was die Mannen immer wieder auf die Bretter zaubern. Toll, toll, toll.

Zum Tanz spielte am Freitagabend die Columbia Live Band auf, bewirtet wurden die Gäste in der Halle und an den Bars von den Gastgebern in Eigenregie. Eine Mammutaufgabe, die sie mit Bravour meisterten.

Da darf man sich schon heute auf den nächsten Bätscher-Ball in zwei Jahren freuen. In diesem Sinne ein dreifaches Hudel, Hudel – Gai, Gai.