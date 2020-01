Der Protest, den Friseursalon-Betreiber Oliver John Heugel in der HZ vom Samstag per Leserbrief äußerte, ist von Erfolg gekrönt: Wenn seine Kunden künftig in den erlaubten Zonen der Frauengartenstraße parken, müssen sie nicht mehr mit einem Strafzettel rechnen. Und wer von einem Stadtsheriff...