„Jetzt fängt es wieder an“, sagt Edith Stier aus Haigerloch und meint damit, dass es Kunden gibt, die bereits schon ihre Reise mit der MS Poseidon wieder absagen wollen. Der Grund: natürlich die Entwicklung der Corona-Pandemie.

Seit 2019 fährt das Haigerlocher Ehepaar Edith Stier (58) und Gregor Alex (61) ihre Gäste auf dem ehemaligen Frachtschiff, das mittlerweile den Namen „Poseidon“ trägt, in Lothringen und dem benachbartem Elsass umher. Zuvor hatten die beiden Haigerlocher das ziemlich große, rustikale, einem Hüttenflair ähnliches „Hausboot“ in liebevoller Kleinarbeit nach ihren Vorstellungen renoviert und modernisiert. Den äußeren Schliff bekam es auch in der Karcher-Werft in Rheinau.

Erst „Emma“, dann „Gino II“

82 Jahre ist die „alte Dame“, wie der 61-Jährige das Gastschiff liebevoll im Gespräch mit der HZ tauft, zwar schon alt, aber noch voll in Schuss. Früher, im Jahre 1938, wurde die heutige „Poseidon“ als Kanalfrachtschiff auf der Werft Van Damme in Basserode auf „Boden“ gelegt.

1939 wurde sie unter dem Namen „Emma“ in den Dienst genommen. Als das Schiff Jahre später von Leo Kestelyn in Antwerpen gekauft wurde, taufte man sie in „Gino II“ um. Sie wurde nun im Koppelverband auf allen Binnengewässern in Europa eingesetzt. Als Vorderschiff wurde sie von „Gino I“ gestoßen.

Außerdem Kanalfrachtschiff und Schullandheim

Laut Gregor Alex ging das Schiff in den 80er-Jahren in den Besitz des Schweizers Werner Weber über, und das Schiff erhielt seinen heutigen Namen „Poseidon“. Noch bis 1987 transportierte es Fracht.

Im Anschluss baute Werner Weber das Schiff in ein Schullandheim um. Französische, belgische und schweizer Schulklassen pilgerten zu „Poseidon“.

Es geht an die Saône

Werner Weber wollte 1992 das Schiff verkaufen und überführte es nach Saint-Jean-de-Losne an die Saône, einem Fluss im Osten Frankreichs. Hier lag „Poseidon“ bis 1994 still.

„Poseidon“ wird Gastschiff

Wegen der Webers neuer Lebensgefährtin Monika Baumann wurde wurde es dann doch nicht verkauft, sondern wieder zu neuem Leben erweckt. Als Gastschiff bekam „Poseidon“ seinen neuen Einsatzbereich auf der Saône.

Haigerlocher übernehmen und erfüllen sich Traum

Aus gesundheitlichen Gründen hörten die beiden Schiffseigner dann aber Anfang 2019 auf und übergaben „Poseidon“ in die Hände von Edith Stier und Gregor Alex.

Mit dem Kauf von „Poseidon“ haben sich die Haigerlocher „den Traum vom eigenen Gastschiff erfüllt“. Immer wieder begegneten die beiden dem wundervollen, riesigen Boot, dann sahen sie die Verkaufsannonce im Internetportal und ergriffen ihre Chance.

Nach 176 Schleusen endlich in Rheinau

Dank der Hilfe ihrer Vorgänger Weber und Baumann durften die Haigerlocher das Schiff peu à peu kennenlernen. Nach 176 Schleusen erreichten sie schließlich zu viert die Karcher-Werft in Rheinau.

Gregor Alex ist seit 30 Jahren auf Binnengewässern unterwegs

Der 61-Jährige ist seit „gut 30 Jahren auf Kanälen und Flüssen unterwegs“. Gregor Alex ist „bootsbegeistert“. Der gelernte Buchdrucker hat zahlreiche Schifffahrtsscheine absolviert. Zunächst wurde das Duo von Freunden „gebucht“, weil die sich nicht allein manövrieren trauten: Der 61-Jährige ist ein sehr guter Kapitän, und die 58-jährige einstige Masseurin kocht hervorragend. Beim Schleusen – sie navigiert, er steuert – zeigen sie auch heute beim eigenen Gastschiff beste Teamarbeit.

Ferienwohnung und Flusskreuzfahrten

Die Kunden sind Privatleute, aber auch Unternehmen. „Wir haben Anträge von Firmen“, erzählt Edith Stier. Die Chefs möchten für die Jahresfeier „einfach mal was anderes“ planen, sagt sie. Platz zum Konferieren und Weiterbilden gibt es unter Deck genug.

In dem Salon stehen Tische und eine lange Tafel. Sogar eine Musikecke mit Instrumenten ist darin untergebracht. Bei Flusskreuzfahrten für die Gruppenreisen sind zehn Personen, inklusive Gregor Alex und Edith Stier als Steuermann und -frau an Bord. Wenn die Ferienwohnung am Anlegeplatz, dem Port du Houillon, stillliegt, sind auch mehr Leute zugelassen.

Weinproben liefen „super gut“

Vorerst ist das Interesse von ein paar Reisenden wegen der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie ein wenig abgeflacht. Das Ehepaar hofft aber wieder auf größere Resonanz im Herbst, denn ab Oktober bietet es erneut Weinproben auf dem Schiff an.

Das war seit dem Start nach der Modernisierung, mitten im Februar, „auch super gut gelaufen“, erinnert sich die 58-Jährige. Zwei Wochen lang verköstigten sie die Gäste auf dem Gastschiff. Zuvor wurden Freunde und Bekannte direkt nach der Modernisierung auf den Kanälen umhergefahren, denn so ein Boot will auch ständig bewegt werden.

Eigentlich perfekter Corona-Urlaub

Dann kam Corona – und der Lockdown. „Und das war der Super-Gau“, erinnert sich Edith Stier. Und das, obwohl das Schiff, mit Abstand den Corona-sichersten Urlaub bieten kann, im Freien mit überschaubarer Gästezahl, einer Köchin und eigens besorgten Lebensmitteln.