Hauptsächlich Landwirte, die am Thema Teilverkauf einer städtischen Fläche und Grunderwerb für einen Lärmschutzwall an der B27 interessiert sind, waren unter den Zuhörern der jüngsten Sitzung des Bollemer Gemeinderats.

Beim Teilverkauf handelt es sich um eine Fläche am Rand des bestehenden Schuppengebietes. Hier soll eine Miste neben dem Schuppen des Interessenten errichtet werden. Diesem war die Fläche schon vor Jahren zum Kauf angeboten worden. Damals jedoch wollte er sie nicht erwerben – es wurde ihm aber zugestanden, den Grund zu bekommen, wenn er ihn später doch haben möchte. So soll es nun auch geschehen.

Lärmpegel über den Grenzwerten

Eine heiße Diskussion eröffnete Ortsvorsteherin Meta Staudt mit dem Grunderwerb zum Bau eines Lärmschutzwalles an der B27. Warum das den Bollemer Ortschaftsrat betrifft? Darüber gab Stadtbaumeisterin Helga Monauni (im Bild) Auskunft. Vorrangiger Grund sei, dass die Stadt Hechingen nördlich der B27 und im Dreieck zwischen Heiligkreuzstraße und Kärntnerstraße im neuen Flächennutzungsplan ein Baugebiet ausweisen will. Der Lärmaktionsplan und die damit verbundenen Messungen hätten aber ergeben, dass dort durch die B27 über dem Grenzwert gelegene Lärmwerte vorherrschen. Daher könne dort nicht einfach ein Baugebiet ausgewiesen werden. Ein Lärmschutzwall müsse her.

Land gehört dem Fürsten von Hohenzollern

Eine Lärmschutzwand sei nicht möglich, da das Gelände im Bereich eines Biotops liegt. Außerdem könnte für den Wall der Aushub zahlreicher Hechinger Baustellen genutzt werden. Kosten für die Entsorgung würden also nicht anfallen. Gehören tut das Gelände der Stadt allerdings nicht. Es hat aber glücklicherweise nur einen Besitzer, nämlich den Fürsten von Hohenzollern. Dieser wäre sogar gewillt, das Gelände zu verkaufen oder teilweise einzutauschen.

Ärgerlich daran aus Bollemer Sicht ist, dass der Fürst einen Teil der Fläche verkaufen – dafür jedoch elf Hektar Gemeindewald auf der Gemarkung Boll eintauschen möchte. Der Ankauf der Fläche würde die Stadt etwas mehr als 1,1 Millionen Euro kosten. Der Eintausch des Waldstückes auf Bollemer Gemarkung würde den Preis um 400 000 Euro senken – und den Weg ebnen für den Lärmschutzwall und in der Folge für die Ausweisung eines Baugebietes mit 24 bis 25 Bauplätzen.

Der Fürst möchte Wald eintauschen

Problematisch für den Bollemer Ortschaftsrat ist, dass er eine Entscheidung „fünf vor zwölf“ treffen soll, da das Thema schon an diesem Mittwoch im Bauausschuss auf der Tagesordnung steht. Des Weiteren soll Boll Waldstücke abgeben, obwohl die Gemeinde ohnehin den kleinsten Teil des Stadtwaldes stellt. Damit nicht genug, habe Boll in den vergangenen Jahren für andere Projekte der Stadt schon auf Land verzichten müssen – ohne selbst etwas davon zu haben. Auch die Nachhaltigkeit würde leiden, wenn das Waldstück an den Fürsten abgetreten und nicht mehr von der Stadt betreut werde. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Jagdpacht. Durch Abgabe des Waldes seien in diesem Bereich nur noch Felder übrig, die an Jäger verpachtet werden könnten. So seien am Ende vor allem die Landwirte die Geschädigten.

Boll möchte Ausgleich haben

Dass der Handel für die Gesamtstadt erstrebenswert und gut sei, unterstrich Stadtrat Roland Huber. Da seien sich im Grunde alle Ortschaftsräte einig. Sofort würde er den Tausch eingehen, „wenn nicht alle Fläche vom Bollemer Wald wegginge“, so Ortschaftsrat Keller.

So konnte sich der Ortschaftsrat (bei einer Gegenstimme) schließlich nur auf einen Empfehlungsbeschluss mit Forderungen einigen. So sollen die 400 000 Euro, die durch den Tausch gespart werden können, wieder in ein Flächen- und Waldaufkaufprogramm gesteckt werden, um so nachhaltig Gewinne zu generieren. Beispielsweise durch den Aufkauf von Privatwäldern für den Bollemer Wald. Außerdem müssten die Jagdpachten geregelt werden, um vor Wildschäden zu schützen und die Landwirte zu sichern.