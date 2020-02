Die Weihnachtsgans- und Plätzchenzeit ist eben erst vorbei und schon steht die Fasnet mit ihrem Schmalzgebäck, mit Roten, Pommes und was man sonst so auf Umzügen verzehrt, bevor. Vom Bier, das eine wahre Kalorienbombe darstellt, gar nicht erst zu reden. Die eine oder andere Schlachtplatte kommt eventuell auch noch kurz dazwischen. O weia!

Aber auch wer Maß gehalten hat, könnte am Ende des Winters feststellen, dass er – oder sie – selbst bei kleineren Anstrengungen schneller aus der Puste kommt als noch im Sommer oder im Herbst. Nichts mehr getan in der trüben Winterzeit! Keinen Absprung von der Couch gefunden, aber dafür täglich eine neue Ausrede, warum man gerade und ausgerechnet heute nichts Sportliches unternehmen will, nicht mal einen Spaziergang machen.

Fit werden – und dabei Spaß haben

Vielleicht ist dieser Zustand aber auch schon ein paar Jahre alt? Nix mehr getan, seit dem Berufswechsel, seit dem Ausstieg bei den Aktiven des Sportvereins, seit der Schwangerschaft? Es gibt da eine Möglichkeit, das zu ändern. Und die macht auch noch Spaß! Die HZ veranstaltet wie seit 13 Jahren erneut ihre große Frühjahrs-Fitnessaktion für jedermann: „Hohenzollern - da läuft was“ . Ab der dritten Märzwoche geht es wöchentlich zwei Mal auf die Strecke und hinaus in die erblühende Natur. Vorab kann man sich entscheiden, ob man regelmäßig bei den Läufern oder den Walken dabei sein will.

Mitmachen kann jeder

Der Zustand der Fitness spielt keine Rolle, Fortgeschrittene und Anfänger laufen beziehungsweise walken in eigenen Gruppen. Wohlgemerkt, die Aktion richtet sich gerade an diejenigen, die nicht fit sind. Sowohl bei den Läufern wie bei den Walkern wird die Ausdauer schonend und ganz allmählich gesteigert. Den Abschluss der Aktion bildet ein Zehn-Kilometer-Lauf sowohl für Walker wie auch für Läufer. Wer bei der Aktion richtig dabei bleibt schafft den mit links, auch wenn er – oder sie – sich das heute noch nicht vorzustellen vermag.

Mitmachen können Männer und Frauen jeden Alters. Es gibt keinen Zwang und keinen Leistungsvergleich, dafür aber den Ansporn, an der Sache dran zu bleiben: „Wenn die anderen dabei sind, darf ich auch nicht fehlen“ – sagt man sich und erhebt sich von der Couch, die man als Einzelsportler wohl nicht verlassen hätte. Zusammen macht’s eben einfach mehr Spaß, das zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre. Und das versprechen auch unsere erfahrenen Betreuer mit Kai Boll (Läufer) und Herbert Lindner (Walker) an der Spitze.

Anmelden für „Hohenzollern – da läuft was“ kann man sich unter folgendem Link:

Termine Die Auftaktveranstaltung ist am 19. März in der Hechinger Stadthalle „Museum“, Beginn um 19 Uhr. Das Training startet in der dritten Märzwoche.

Auftakt im der Stadthalle

Noch Fragen? Die werden alle bei der Auftaktveranstaltung in der Hechinger Stadthalle „Museum“ am 19. März beantwortet. Hier wird in einer bunten Präsentation nochmals alles erklärt, man kann schon einmal ein bisschen Läufer- oder Walker-Luft schnuppern und sehen, wer sonst noch mitmacht.

