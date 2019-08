Vergnüglich wird es am Wochenende beim Hechinger Open-Air-Kino. Die Hechinger Kinos zeigen, zusammen mit der HZ, am Samstag „Yesterday“, eine musikalische Sommer-Wohlfühl-Komödie mit der großartigen Musik der Beatles. Am Sonntag wird mit „Pets 2“ ein rasanter Spaß für die ganze Familie geboten. Einlass auf das Gelände des Hallen-Freibads in Hechingen ist wie immer um 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr, und zwar bei jedem Wetter. Genießen Sie ein Filmerlebnis unter freiem Himmel.

