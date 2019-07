Engagierte Nachwuchswerbung betrieben hat die Feuerwehrabteilung Sickingen bei ihrem Schnuppernachmittag.

Retten, löschen, bergen: Die Tätigkeit des Feuerwehrmannes und der Feuerwehrfrau ist so interessant wie das Leben. Einblicke in die Arbeit und die Ausbildung gab es bei der Abteilung Sickingen anlässlich ihres Schnuppernachmittages.

Die Feuerwehr genießt bei den Hechinger Stadträten und der Verwaltung ein riesiges Vertrauen. Demzufolge stehen die Feuerwehrabteilungen in der Pflicht, Nachwuchswerbung zu betreiben und diese gegebenenfalls zu intensivieren. Um potenzielle neue Kräfte zu informieren, zu gewinnen und zu motivieren, bot der Mitgliederwerbetag in Sickingen eine hervorragende Plattform. Abteilungskommandant Frank Brecht und sein Team standen Rede und Antwort.

Mit einer Powerpoint-Präsentation wurden die Einsätze, die Übungen und die Aufgaben detailliert in Wort und Bild erläutert. Am „Feuertrainer“ konnten die Kinder und Jugendlichen die Brandbekämpfung praktisch üben. Hierbei gab es von den Sickinger Feuerwehrkameraden praktische Ratschläge, wie die verschiedenen Brandarten zu bekämpfen sind.

Großer Anziehungspunkt war natürlich das neue Löschfahrzeug der Sickinger Wehr. Das mit hochmoderner Technologie ausgestattete Fahrzeug bietet alles, was für einen ersten Angriff am Brandort nötig ist. Der 1000-Liter-Wassertank mit Schaumzumischung, Motorsäge, Wassersauger und Tauchpumpe ist nun Standard bei den Hechinger Abteilungen. Trotz der großen Hitze fand ein Dutzend Kinder den Weg zur Sickinger Wehr. An der Spritzenwand war Treffsicherheit gefragt. Schöner Nebeneffekt: eine Abkühlung durch den Sprühnebel.

Was die aktiven Mitglieder bei der Sickinger Wehr angeht, sind die Mannen um Frank Brecht gut aufgestellt. Derzeit befinden sich 17 Aktive in der Feuerwehrabteilung. Drei Jugendliche, darunter ein Mädchen, sind in der Ausbildung. Um den Gefahren auch künftig entgegenzuwirken, bedarf es weitere Freiwillige für das bedeutende Ehrenamt des Feuerwehrmannes und der Feuerwehrfrau.