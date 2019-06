Brand im Kindergarten:Die Feuerwehr Rangendingen probte den Ernstfall mit anspruchsvollem Thema.

Vor dem Rangendinger Kindergarten am Klostergartenweg brennt der Asphalt in der gleißenden Sonne, in den Räumen des Kindergartens soll es auch brennen. Das allerdings ist nur die Übungsidee der Freiwilligen Feuerwehr Rangendingen anlässlich ihrer Haupt- und Schauübung am Samstag.

Christian Hermann und Christian Vollmer haben sich zum Thema „Brand im Kindergarten“ für Einsatzleiter Frank Oberparleiter und seiner Truppe aus den Abteilungen Rangendingen, Höfendorf und Bietenhausen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ausgedacht. Das Thema lockte vor allem Eltern als Zuschauer an.

Das Übungsthema sah folgendes Szenario vor: Im Kindergarten kommt es zu einem unklaren Brandereignis. Den Kindern und Erzieherinnen ist der Fluchtweg versperrt. Zusätzlich kommt es vor dem Kindergarten auch noch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person unter einem Auto eingeklemmt wird. Ein wahres Horrorszenario!

Aufgabe der Einsatzkräfte war es, das taktische Vorgehen festzulegen und Einsatzabschnitte zu bilden, um die Menschenrettung und Bandbekämpfung im Kindergarten und die technische Menschenrettung am Verkehrsunfall gleichzeitig und schnell zu bewältigen. Das Übungsgeschehen wurde von Frieder Dieringer moderiert.

Nur sieben Minuten nach der Alarmierung war Einsatzleiter Frank Oberparleiter vor Ort, wenige Minuten später dann die 40 weiteren Einsatzkräfte mit insgesamt sieben Fahrzeugen. Zwei Trupps, ausgerüstet mit schwerem Atemschutzgerät, wurden in den Kindergarten beordert. Parallel dazu drangen weitere Trupps mit Einsatzleitern über die Umzäunung zum Gebäude vor. Bereits nach zehn Minuten konnte das erste Kind ins Freie gebracht werden. Weitere 28 Kinder und die Erzieherinnen folgten im Minutentakt. Nach nicht einmal einer halben Stunde waren alle in Sicherheit.

Zur selben Zeit erfolgte vor dem Kindergarten in der Heimgartenstraße die technische Rettung der unter dem Auto einge-­klemmten Person mittels Hebekissen.

„Trotz der tropischen Temperaturen haben die Einsatzkräfte gut und strukturiert gearbeitet“, analysierte Einsatzleiter Frank Oberparleiter den Übungsverlauf. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Abteilungen habe reibungslos funktioniert.

Bürgermeister Johann Widmaier sprach von einer „beeindruckenden Übung“, die den „guten Ausbildungsstand“ der Truppe widerspiegle.