Am Freitagmorgen kam es in einem Silo auf der Anlage des Pellet-Herstellers Biopell in der Max-Eyth-Straße Empfingen zu einem Brand. Die Feuerwehren aus Empfingen und Wiesenstetten waren mit 35 Mann im Großeinsatz, um das brennende Sägemehl in dem Silo zu löschen. Zur Unterstützung war auch di...