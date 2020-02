Nach Informationen der Polizei ist das Feuer in dem ehemaligen Tennis- und Squash-Center in Meßstetten am Dienstagabend um zirka 19.50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Offenbar war in der Halle seit längerem eine Firma für Tierfutter untergebracht.

Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums und der Realschule Meßstetten und der Heuberghalle.

Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet sind im Einsatz. Das Gebäude war jedoch nicht mehr zu retten. Innerhalb kürzester Zeit brannte es vollständig nieder. Eine Ausdehnung des Feuers auf andere Gebäude konnte jedoch durch den Einsatz der Feuerwehren verhindert werden.

Der Feuerschein der brennenden Halle ist in weitem Umkreis zu sehen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

