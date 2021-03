Rrrrrrrchchchchchchcht – das kommt aus der Tiefe der Seele! 20 Männer aller Feuerwehrabteilungen der Stadt holen auf Kommando aus ihren Hälsen, was daraus an Feuchtem heraus zu holen ist. Eine Geräuschkulisse wie kurz nach dem Fünf-Uhr-Wecken in der Raucherstation eines Männerasyls, durchbroc...