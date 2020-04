Kurz nach 3 Uhr in der Nacht zum Samstag hat ein Zeitungsausträger durch die Scheiben der Museums-Cafeteria kleine Flammen gesehen. Dasselbe Bild, das am Donnerstagabend um 21.15 Uhr ein Spaziergänger wahrgenommen hatte. Zum zweiten Mal innerhalb von nur 30 Stunden brannte es im Deutschen Peitschenmuseum im alten Bahnhöfle von Killer.

Aufmerksamer Zeitungsausträger ruft die Feuerwehr

Der Zeitungsausträger schlug Alarm, und abermals rückte die Feuerwehr Killer unter dem Kommando von Daniel Petznik aus. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, gab es nur noch zwei kleine Flämmchen zu löschen. Das Bild, das sich den Floriansjüngern bot, war aber deutlich schlimmer als in der Nacht zuvor. Diesmal mussten sie keine Scheibe mehr einschlagen, um an den Brandort vorzudringen. Das hatte schon das Feuer erledigt: Die komplette Rückwand der Cafeteria, die an das Museum angebaut ist, war zerstört – und drinnen waren das Gebälk, der Boden und das Mobiliar stark in Mitleidenschaft gezogen.

Museumsleiter Oliver Simmendinger, im Hauptberuf neuer Bürgermeister im benachbarten Jungingen, kam während der Lösch- und Lüftarbeiten wieder hinzu. Am Samstagmorgen äußerte er sich gegenüber der HZ entsetzt: „Wieder dasselbe. Bloß diesmal noch schlimmer.“ Hatte die Polizei den Schaden nach dem ersten Brand noch auf 30.000 Euro geschätzt, so rechnet Simmendinger nun mit mehr als dem doppelten Betrag. In der Konsequenz ist die Cafeteria wohl ein Fall für Abriss und Neubau und die Museumssaison wohl endgültig gelaufen.

Angst kommt auf: Geht da ein Feuerteufel um?

Was aber noch schlimmer wiegt, ist die Angst. „Man macht sich jetzt schon so seine Gedanken: Geht das gegen mich persönlich?“ fragt sich Oliver Simmendinger. Denn für ihn, für die Feuerwehrleute, die vor Ort waren und auch für die Polizei, die mit zwei Streifenwagenbesatzungen anrückte, scheint mehr denn je festzustehen: Es war Brandstiftung. War am Donnerstagabend noch von einer möglicherweise unachtsam weggeworfenen Zigarettenkippe als Brandursache die Rede gewesen, so drängt sich nun der Verdacht auf, dass da jemand vorsätzlich immer wieder zündelt. Geht da ein Feuerteufel um im Killertal?

Die Alternative, dass vielleicht ein Glutnest vom ersten Brand unentdeckt geblieben war und 30 Stunden später wieder aufflammte, wird von den Feuerwehrleuten ausgeschlossen. Brandsachverständige der Polizei, die schon am Freitag alles genau unter die Lupe genommen haben, wollen sich den neuerlichen Tatort noch einmal ansehen.

Schwacher Trost: Die Peitschen sind noch heil

Ein Trost, wenn auch ein schwacher, ist es für Oliver Simmendinger, dass das Museumsgebäude selbst, der alte Bahnhof, die wertvolle Peitschensammlung und die Maschinen und Geräte der alten Peitschenmacher von Killer abermals unversehrt geblieben sind - wenn man von der Verschmutzung durch Feuerrauch absieht.