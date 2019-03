Ein Mann hat am Dienstagmorgen in Bodelshausen seine Lebensgefährtin und ein Kind bedroht. Spezialkräfte nahmen ihn fest.

Ein heftiger Familienstreit war am Dienstagmorgen die Ursache für einen größeren Polizeieinsatz in der Nähe der Krebsbachhalle in Bodelshausen. Über eine Zeugin war gegen 7.20 Uhr bekannt geworden, dass ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße nach einem Streit seine Lebensgefährtin und ein kleines Kind bedrohe.

Spezialkräfte der Polizei im Einsatz

Sofort rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus, darunter auch Spezialkräfte mit Maschinenpistolen. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, und die Beamten versuchten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. In einem günstigen Moment erfolgte kurz nach 10.30 Uhr der Zugriff durch Spezialkräfte. Augenzeugen beobachteten, wie der junge Mann mit Handschellen aus dem Wohnhaus geführt und mit einem Polizeiwagen weggefahren wurde. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Das Rote Kreuz war freilich mit Rettungswagen in Bereitschaft. Zu den Hintergründen, warum es zu dem heftigen Streit kam, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

