Hechingen Festival der Popularmusik

Hechingen / Von Horst Bendix

Am kommenden Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr steigt im Hechinger „Museum“ das Festival der Popularmusik mit dem Hechinger Sängerbund, der Harmonie und dem Jugendchor Laufen, den „HechSinger“, dem Singkreis Starzeln, der Egerländer-Besetzung der Hechinger Stadtkapelle sowie der Showtanzgruppe Bierlingen.

Es ist eine Premiere: So viele Gruppen sind bei einem Konzert des Hechinger Sängerbundes noch nie auf der Bühne gestanden – und sie versprechen ein wahrlich breites musikalisches Spektrum von Rod Stewart bis hin zum Bozener Bergsteigermarsch – halt alles, was populär ist.

So viele Chöre und Musikgruppen vereint hat nicht zuletzt Chorleiter Oliver Simmendinger – ein junger, dynamischer Mann, der weiß, wie es geht, die Besucher in einen Konzertsaal zu locken, nämlich mit modernen Schlagern, mit Rockklassikern und mit Evergreens. Er will einfach für jeden Besucher etwas in petto haben. All diese Titel mit stattlichem Stimmvolumen einzustudieren, darauf hat Simmendinger in der wochenlangen Probenarbeit großen Wert gelegt.

Die Kluft zwischen Jung und Alt ist gar nicht so groß, wie es zunächst den Anschein hat, denn eines verbindet alle Beteiligten: die Freude am Singen und am Musizieren. Diese Freunde spürt man an jedem Probenabend.

Den Auftakt des Nachmittags werden der Hechinger Sängerbund und die Harmonie Laufen bestreiten, dann sind die „Singkids“ vom Jugendchor Laufen mit „One Moment in Time“, „Alles nur geklaut“ und der Musical-Hit „Superkalifragilistik“ an der Reihe.

Über die „HechSinger“ braucht man nicht viel sagen. Ihre Musik ist modern, manchmal auch recht fetzig, aber bei ihrem Auftritt geht es zunächst ganz moderat zu: „Lassen Sie sich überraschen!“ Der Singkreis Starzeln will das Publikum unter anderem mit „Atemlos“ und „Du hast mich tausendmal belogen“ begeistern.

Die Egerländer-Besetzung der Stadtkapelle Hechingen wird den Kreis der Musizierenden abrunden. Sie hat unter anderem den „Bozener Bergsteigermarsch“ und „Auf der Vogelwiese“ im Repertoire.

Einen Augenschmaus verspricht die Bierlinger Showtanzgruppe, bevor schließlich noch einmal die „HechSinger“, die Harmonie Laufen und der gastgebende Sängerbund Hechingen zu hören sein werden.