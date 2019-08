Die Oldtimerfreunde Zollernalb freuen sich am 15. September in Hechingen auf alle Fans und Fahrer klassischer Fahrzeuge. Besucher mit einem Oldtimer erhalten freien Eintritt.

Oldtimerfans können sich freuen. Am Sonntag, 15. September, ist es wieder soweit. In der Unterstadt rund um das Oldtimermuseum in der Oberen Mühlstraße in Hechingen werden von 10 bis 17 Uhr wieder einige Hundert historische Fahrzeuge erwartet. Pkw, Lkw, Traktoren und Zweiräder, die älter als 30 Jahre alt sind, sind willkommen.

Rund um das Oldtimermuseum wird auch wieder einiges geboten sein. Essensangebote gibt es an mehreren Foodtrucks. Kaffee, Kuchen und Getränke werden von den Oldtimerfreunden selbst angeboten. Musikalisch wird das Ganze durch einen DJ umrahmt, der sich auf die Musikwünsche der Gäste einstellt und Musik aus den vergangenen Jahrzehnten auflegt.

Für Bewirtung und Musik ist gesorgt

Selbstverständlich ist an diesem Tag auch das Oldtimermuseum mit dem Bistro „Boxengasse“ während der Veranstaltung geöffnet.

Besucher mit einem Oldtimer erhalten freien Eintritt.

Um genügend Parkraum für die Oldtimer zu bieten werden an diesem Sonntag einige Straßenabschnitte in der Unterstadt gesperrt. Die Einfahrt zum Veranstaltungsgelände erfolgt über die Hospitalstraße. Von dort aus werden die Teilnehmer mit historischen Fahrzeugen von Einweisern an freie Parkplätze geleitet. Von der Hospitalstraße zur Herrenackerstraße ist daher nur Einbahnverkehr für Oldtimer zulässig.

Zufahrt und Parken sind geregelt

Die Zufahrt zum Café Sternenbäck ist an diesem Tag über die Stutenhofstraße möglich, da die Einbahnstraßenregelung in Richtung Herrenackerstraße an diesem Sonntag aufgehoben wird.

Anwohner im Bereich der Veranstaltung werden gebeten, an diesem Tag Ihre Fahrzeuge außserhalb der Veranstaltungbereiche zu parken, da eine Zufahrt zu den Wohnungen innerhalb der gesperrten Bereiche in der Zeit von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends wegen der Veranstaltung nicht möglich ist. Zufahrt und Parken ist ausschließlich Oldtimerfahrzeugen vorbehalten. Beschilderungen über die gesperrten Bereiche werden einige Tage vor der Veranstaltung aufgestellt.

Die Oldtimerfreunde freuen sich auf viele Teilnehmer mit ihren historischen Vehikeln und natürlich auf viele Besucher aus nah und fern.

