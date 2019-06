Der Sickinger Ortschaftsrat verabschiedete sich von Noëlle Rottenau und Georg Kohler. Beide waren über lange Jahre für die Gemeinde tätig.

Das Für und Wider des überraschenden Vorschlags eines Sickinger Bürgers, im Ort ein Mitfahrbänkle aufzustellen, stand am Anfang der montäglichen Sitzung des Sickinger Ortschaftsrates. Danach nahm die Verabschiedung zweier langjährig für Sickingen engagierter Bürger breiten Raum ein.

Als Sekretärin und rechte Hand von Ortsvorsteher Gerhard Henzler war Noëlle Rottenau seit Juni 2001 als teilzeitbeschäftigte Verwaltungskraft im Sickinger Rathaus beschäftigt. Sie wurde im französischen Megevette (Hoch-Savoyen) geboren und erhielt ihre schulische und berufliche Ausbildung in Frankreich. Ihr beruflicher und privater Weg führte sie 1984 zunächst nach Hamburg und 2001 nach Sickingen. Ihr Dienst für Sickingen endete am 31. Mai dieses Jahres. Henzler fand nur lobende Worte für Noëlle Rottenau und benannte ihre Eigenschaften nach den Anfangslettern ihres Namens. Heraus kamen: natürlich, ordentlich, engagiert, liebenswert, loyal, ehrlich, rechtschaffen, offen, taktvoll, teamfähig… Die Dame und die Herren des Ortschaftsrates schlossen sich dem Lob an und würdigten das mehrjährige Engagement von Noëlle Rottenau mit Essensgutscheinen, der Hechinger Medaille und einem prächtigen Blumengebinde.

Für den scheidenden Hausmeister Georg Kohler reichte der Name nicht, um seine effektive und fruchtbare Arbeit für Sickingen zu beschreiben. Hier griff Ortsvorsteher Henzler zum Alphabet in seiner gesamten Länge und lobte Kohlers tatkräftigen, stets bereitwilligen Einsatz, sein fröhliches Naturell ebenso wie seine immer qualitätsvolle Arbeit. Georg Kohler wurde in Talheim, Kreis Tuttlingen, geboren und arbeitete als Maler bei verschiedenen Arbeitgebern. Er trat am 15. Januar 1991 in den Dienst der Stadt Hechingen ein. Nach Eintritt der Altersrente 2013 übernahm er als geringfügige Weiterbeschäftigung den Posten des Hausmeisters in Sickingen und feierte im März 2017 sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Sein Beschäftigungsverhältnis endet am 30. Juni. Auch Georg Kohler wurde mit Gutscheinen, einem edlen Tropfen und der Hechinger Stadtmedaille bedacht.

Der dritte Tagesordnungspunkt widmete sich baulichen Angelegenheiten, insbesondere der Modernisierung der Innenräume der Sickinger Turn- und Festhalle, die während der Sommerferien in Angriff genommen werden soll. Durch Einsparungen bei der Grundschule Hechingen und den Wegfall der Ausgaben für die Kernzeitenbetreuung sowie der Verschiebung einiger Positionen auf das Haushaltsjahr 2020 ist deren Finanzierung weitestgehend gesichert.