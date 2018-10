Stein Feruiges Spektakel: Römer im Fackelschein

Stein / Von Michael Tschek

An Allerseelen, dem 2. November endet die diesjährige Saison, und das Römische Freilichtmuseum in Stein geht in die Winterpause. Zum Abschluss wurde deshalb den zahlreichen Zuschauern mit „Römer im Schein der Fackeln“ noch einmal ein Erlebnis der besonderen Art geboten. Im Schein von Fackeln und brennenden Feuerkörben durften Kinder und Erwachsene eine Reise in die Zeit von Römern und Kelten unternehmen.

Museumsmacher Gerd Schollian und sein fleißiges Helferteam hatten bereits am Samstagvormittag begonnen, alles für dieses besondere Spektakel herzurichten, Stromkabel verlegt, Feuerkörbe und Kerzen aufgestellt und die Logistik vorbereitet. Auch die teilnehmenden Keltengruppen „Schlamaunii“ und „Tigurini“ aus dem Allgäu und dem Raum Stuttgart hatten ihre Zelte aufgeschlagen – und das alles bei herrlichem Spätsommerwetter. „Es kann losgehen“, sagte Nicole Dehner-Schollian vom Förderverein.

Gegen 18 Uhr kam Leben in die Bude, denn von den Parkplätzen aus hatten sich die Zuschauer in Bewegung gesetzt, um am Eingang zum Freilichtmuseum begrüßt und mit einer Fackel ausgestattet zu werden. Viele Familien mit Kindern waren gekommen, und gerade für die sollte der Abend ein ganz besonderes Erlebnis werden, denn der Förderverein hatte sich tolle Attraktionen ausgedacht.

Die ersten Kids machten gleich mal Halt bei den „Schlamaunii“ aus dem Allgäu. „Michl“ führte dort nämlich die Kinder in die Technik des Bogenschießens ein, zeigte ihnen, wie der Bogen zu halten und wie der Pfeil zwischen die Finger zu nehmen ist. „Da sind schon wahre Talente dabei“, stellte er fest. Und für die Kinder wurde es ein wirkliches Aha-Erlebnis, mit dem Pfeil die Scheibe zu treffen. Nebenan winkte gleich ein weiteres Erfolgserlebnis, denn in einer Sandgrube waren „römische Schätze“ versteckt worden, die von den Kindern ausgegraben werden mussten.

Bei „Schuster Alfred mit Gefolge“ und Goldschmiedemeisterin „Uschi“ aus Stuttgart wurde unter fachkundiger Anleitung fleißig an der Herstellung von Lederarmbändern und -ketten gearbeitet. Beim Schmied „Faber Ferrarius“ wurde es dann heiß, denn hier konnten die Kinder mit einem Hammer glühend heißes Eisen zu einem Anhänger formen.

Mit Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich im Schein der Kerzen und Fackeln die Villa Rustica zu einem schönen, märchenhaften Gesamtbild. Zu dieser Stimmung trugen auch die Tänzerinnen des Fördervereins mit dem „Tanz der Töchter zu Ehren des Gottes Jupiter“ bei. Gruslig wurde es anschließend bei einer Geisterführung durch die Umgebung der Römervilla.

Der absolute Höhepunkt sollte aber erst noch kommen. Es wurde nämlich eine Szene nachgespielt, wie sie sich vor rund 2000 Jahren abgespielt haben könnte. Räuberische Kelten sollen die „Domina der Villa“ und den Schatz geraubt haben und sich in den Römerturm zurückgezogen haben. Mit Brandpfeilen aus einer „Ballista“, einer antiken Raketenwaffe, und mit Bogenschützen wurde der Platz vor dem Turm im Feuerschein hell erleuchtet. Es war ein grandioses finales Spektakel!

Noch während sich die Rauchschwaden verzogen, machten sich die Zuschauer auf den Heimweg im Gefühl, einen wirklich erlebnisreichen Abend verbracht zu haben.