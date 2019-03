Hechingen Fernsehlotterie hilft der Oberstadt

Next

Hechingen / Von Hardy Kromer

Hechingen ist beim Sonderprogramm „Quartier 2020“ dabei. Der Gemeinderat ist aber nicht nur begeistert.

Dass die Gemeinde Rangendingen zusammen mit dem Landkreis die Aufnahme in das Landes-Sonderprogramm „Quartier 2020“ beantragt hat, um einen Dorfladen in Bietenhausen einzurichten und eine Gemeindeschwester für Rangendingen zu finanzieren, hat schon Schlagzeilen geschrieben. Die Stadt Hechingen sitzt freilich auch mit im Zuschussboot des Stuttgarter Ministeriums für Soziales und Integration. Sogar eine Stufe höher. „Wir sind schon weiter als der Landkreis und Rangendingen“, betonte der zuständige Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Wir haben bereits die Projektbewilligung.“

Konkret gesprochen: Hechingen hat 27 760 Euro bekommen. Damit lässt sich für ein Jahr eine Teilzeitstelle finanzieren, um einen „Quartiersentwicklungsprozess“ für die Oberstadt anzustoßen. Lisa Weigert hat im Rathaus diese Position übernommen.

„Wir in der Oberstadt Hechingen – Lebens- und Freiräume entwickeln“ heißt das Projekt, bei dem die Stadt mit dem Caritasverband Zollern zusammenarbeitet. Die Caritas hat ihrerseits einen Zuschuss von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten und damit eine auf drei Jahre angelegte 75-Prozent-Stelle für einen Quartiersmanager schaffen können.

Vorgenommen haben sich die Projektmacher, „eine verbindliche Struktur“ für die Oberstadt zu entwickeln, „die zur Stärkung des guten nachbarschaftlichen Miteinanders führt, die Solidarität der Generationen befördert und somit gute Bedingungen für alle Lebensalter schafft“. Jürgen Rohleder machte es im Gemeinderat schon etwas konkreter: Eine Wohnberatung für die Oberstadt könnte etabliert werden, die ambulante Betreuung soll verbessert werden, um pflegende Angehörige zu entlasten, die Altenwohnanlage Graf-Eitel-Friedrich soll sich stärker öffnen und der Fürstin-Eugenie-Kindergarten zum Familienzentrum ausgebaut werden.

Weitere Handlungsfelder hatte eine Haushaltsbefragung in der Oberstadt aufgezeigt, die unter der Regie der Caritas stattfand. Sehr häufig genannt wurde dabei der Wunsch nach einem Lebensmittelladen. Auch beim Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wurde deutlicher Nachholbedarf angemeldet. Und schließlich wurde auch die Idee, in der Oberstadt ein „Stadtteilzentrum“ einzurichten, begrüßt.

Wo Hebel anzusetzen sind, zeigt auch der Blick auf die Einwohnerstruktur der Quartiers. Fast 30 Prozent der Oberstadt-Bewohner sind älter als 60, rund 13 Prozent sogar älter als 75. Die ältere Generation rückt mithin in den Fokus der Quartiersmanager. Aber auch eine stattliche Anzahl zugewanderter Menschen sind in der Oberstadt heimisch – und die gehören überwiegend der jungen Generation an. Auch sie sollen eingebunden werden.

Bürgerschaftliche Beteiligung wird in diesem Prozess großgeschrieben. Vier Veranstaltungen zur Sammlung von Wünschen, Ideen und Meinungen sollen im Laufe des Jahres stattfinden. Als Moderator dafür wurde Lichtstuben-Macher Martin Link gewonnen. Erste konkrete Projekte sollen im kommenden Herbst/Winter umgesetzt werden.

Der Gemeinderat stimmte dem Quartiersprozess bei einer Enthaltung (Lutz Beck, CDU) zu. Voll des Lobes war vor allem Almut Petersen für die Bunte Liste („wichtige Geschichte, gigantische Aufgabenfülle“), aber auch CDU-Sprecher Dr. Lorenz Welte nannte das Projekt „richtig und sinnvoll“. Werner Beck (FWV) legte den Finger dagegen in die Folgekosten-Wunde: Ein Jahr lang werde das Projekt gefördert, und wenn es dann (sinnvollerweise) weitergehen sollte, „dann bleiben die Kosten an den Kommunen hängen“. Bei der Schulsozialarbeit und bei der Kinderbetreuung sei das ähnlich gewesen.