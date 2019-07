In der Hechinger Ferienspielstadt Ratzgiwatz hat am Montag die Magie Einzug gehalten. Die kleinen Zauberlehrlinge nehmen es mit den dunklen Mächten auf.

Ene, mene, eins, zwei drei… und: hex’, hex’ – mit dieser Formel werden in Zauberwatz Wünsche wahr. Oder auch nicht – zumindest aktuell nicht: Dunkle Mächte mischten sich zum Auftakt der Hechinger Ferienspiele unters Volk der kleinen Magier und Zauberlehrlinge, die es in den nächsten Tagen noch nach Kräften zu entzaubern gilt. Ganz à la Muggelabwehr in Hogwarts, der Magieschule von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, wo es heißt: Repello muggeltum (lat. repellere = vertreiben).

Einen ersten Eindruck davon, wie bunt es in der Zauberwelt von Ratzgiwatz zugehen kann, konnte man am Montagmorgen dennoch gewinnen.

500 kleine Zauberlehrlinge dabei

Vor dem Zauberschloss (dem Rathaus) tummelten sich Hellseherinnen, Hexen, Einhörner, Wichtel und Trolle, gute Feen und Geister, Zwerge, Kobolde, Elfen und andere Fabelwesen mehr, um die über 500 Zauberlehrlinge in ihrem Reich willkommen zu heißen.

Wie die dunklen Mächte besiegt werden können, wird sicher auch ein Thema des Zauberrates sein, der an diesem Dienstag gewählt wird. Man darf gespannt sein!

Auch interessant:

Open-Air-Kino Hechingen Auch wenn es gießt: Die echten Fans kommen trotzdem Der Auftakt des Hechiger-Open-Air-Kinos ist leider ziemlich ins Wasser gefallen. Doch jetzt sollen die lauen Sommerabende kommen.

Kino-Gutscheine für die Hechel-Gestalter Passend zu Zauberwatz wurden wieder die Hechel, die während der Ferienspiele gültige Währung, gestaltet. Ideen dazu gab es genug, die besten hatten – und dafür mit einem Kino-Gutschein belohnt wurden: Leonie Kreis, Ellen Dropulja, Selina Deines, Melissa Wolf, Paula Zieman und Leonie Bulach.