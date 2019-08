Mit einer Talentshow fand der Ferienspielspaß in Zauberwatz am Sonntag sein Ende. Schön war’s wieder, bis nächstes Jahr!

Kaum begonnen, ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Schade! Am Sonntagnachmittag feierten die kleinen Zauberwatzler nach sieben erlebnisreichen Tagen den Abschluss ihrer Ferienspiele. Voraus gingen am Vormittag ein kleiner Flohmarkt und ein Frühschoppen mit den Zäpfleschnäppern aus Stein.

Dann aber hieß es Bühne frei für die Talente aus Zauberwatz. Und derer gibt es viele! Zauberer, die Fünf-Euro-Scheine in einer Orange verschwinden lassen; Turnerinnen, die einen Flickflack nach dem anderen auf die Matte bringen – und Sänger: die Stimme des jungen Hannes… der Hammer!

An Schauspieltalenten mangelt es in der Ferienspielstadt ebenfalls nicht: Nachdem die Theatergruppe um Guido und Siggi beim Spieleabend am Donnerstag Teil eins des Stücks „Walpurgisnacht“ präsentiert hatte, ließ sie nun Teil zwei folgen. Fein.

Doch auch die Betreuer können was! Das Dornröschen mimen und sich mit Hilfe des Publikums aus dem Schlaf erwecken lassen; Harry Potter und seine Zauberfreunde aus Hogwarts hoch leben lassen; den Zauberlehrling Fidebus mit Hilfe eines Zaubersteins zu ungeahnter Stärke führen – und die Zwerge (nein, nicht die Puppen) tanzen lassen.

Alles in allem war’s wieder ein großes Vergnügen für Groß und Klein. Und so mancher hatte ein Tränchen im Augenwinkel, weil die Ferienspielwoche doch gar so schnell vorbei gegangen ist. Was bleibt ist die Gewissheit: Auch im nächsten Jahr wird die Ferienspielstadt in Hechingen ihr Lager aufschlagen.