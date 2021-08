Abgespaced durch das All…“ fliegen seit Montag 250 Hechinger Ferienspielkinder – und sie sehen – obwohl die meiste Zeit mundschutzgeschützt – glücklich aus. Ihre Augen strahlen! Die der Betreuerinnen und Betreuer übrigens auch.

Ein Glück: in Präsenz

„Wir sind wirklich glücklich und froh, Galaktiwatz in dieser Form, also in Präsenz, veranstalten zu können“, sagt denn auch die Ferienspielvereinsvorsitzende Anja Ilg. Auch wenn in...