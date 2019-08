Seit Montag geht es rund auf dem Burladinger Schulgelände. Auf 200 Kinder warten zehn Tage voller Spaß und Action unter dem Motto „Walt Disney in Burladingen“.

Seit Montag schwebt über Burladingen der Geist des genialen Trickfilmzeichners und Filmproduzenten Walt Disney. Grund hierfür sind die Ferienspiele 2019, die unter dem Motto „Walt Disney in Burladingen“ stehen. Zehn Tage lang, bis zum 5. September, können die über 200 Ferienspielkinder ein buntes und actionreiches Programm erleben.

Zum Auftakt der Ferienspiele am Montag trafen sich alle Teilnehmer im Pausenhof der Burladinger Schule. Die Leiterin der Ferienspiele, Eva Griesle vom Kinder- und Jugendbüro, hieß die Kinder, die 19 Betreuer vom Haus Nazareth sowie weitere 17 ehrenamtliche Teamer herzlich willkommen. Stargäste auf dem Platz waren kleine Geringeren als die Disney-Stars Micky und Minnie Maus, die Eva Griesle ebenfalls willkommen hieß.

„X-Men“-Gruppe für Jugendliche

Gleich danach kam mächtig Bewegung ins Spiel, als alle Anwesenden zusammen den diesjährige Clubtanz tanzten. Anschließend wurden die Kinder auf die verschiedenen Gruppen verteilt. Außerdem wurden fantasievolle Namen für alle Gruppen gefunden: Die Vorschulgruppe nennt sich „Findet Nemo“, die Erstklässler stehen im Zeichen von „Tarzan“, die Zweitklässler sind die „Könige der Löwen“ und die Drittklässler bilden die „Monster-AG“. „Peter Pan“ wurde die Klasse 4 getauft und „Bärenbrüder“ die Kinder der Klasse 5. Eigene Namen bekommen die Ferienspielkinder aus Hausen, Ringingen und Stetten. So steht Hausen für das „berühmte „Dschungelbuch“, Ringingen für die Häuptlingstochter „Vaiana“, und Stetten für „ Alice im Wunderland“.

Eine eigenständige Gruppe bilden die Jugendlichen, die sich „X-Men“ nennt und während der Ferienspiele vorwiegend im Jugendzentrum im Bauhof zugange sein wird.

Schulförderkreis übergibt Spende

Nach der Einteilung und der Besichtigung der Clubräume gab es natürlich eine große Eröffnungsparade, bei der alle Ferienspielkinder und Betreuer gemeinsam mit Micky und Minnie von der Schule über die Eichhalde, die Fidelisstraße, Bahnhofstraße und den Kirchweg und in die Josengasse zum Nautlebrunnen zogen, wo Eva Griesle ganz offiziell den Start für die Ferienspiele gab.

Sehr erfreut zeigte sich Eva Griesle darüber, dass mit Bettina Rheinberger erstmals seit vielen Jahren wieder eine Vertreterin der Stadtverwaltung bei der Eröffnung der Burladinger Ferienspiele anwesend war. In ihrem Grußwort dankte Bettina Rheinberger allen, die zum Gelingen der Ferienspiele beitragen.

Anschließend durfte Eva Griesle aus den Händen der 1. Vorsitzenden des Schulförderkreises, Leila Brandner, eine Spende für die Ferienspiele 2019 in Höhe von 750 Euro entgegennehmen.

Nach so viel Action knurrte bei manchen schon der Magen. Also gingen die Kinder, die ihr Mittagessen bei den Ferienspielen einnehmen, mit ihren Teamern zurück in die Schule, wo die Tische schon gedeckt waren. Die anderen Kinder stießen am Nachmittag wieder hinzu und es ging munter weiter mit dem bunten Disneyland-Programm.

