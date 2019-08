Ein Dutzend Junginger Kinder erhielten ganz besondere Einblicke in die Wallfahrtskirche St. Silvester – und hatten ein ohrenbetäubendes Erlebnis.

Jetzt hat’s gepiepst“, ruft Hanna ganz aufgeregt, und prompt kann Helga Diez, eine der Macherinnen des Junginger Gemeindeteams, nach sieben Minuten Backzeit saftige Muffins, auf Deutsch „Gugelhupf“, an die zwölf im Silvester-Raum des Pfarrhauses versammelten Kinder verteilen. „Oooh, schmecken die gut“, freuen sich alle miteinander.

Hinauf zu den Fledermäusen

Nach dem gelungenen Auftakt mit leckerem Gebäck ging es für die Gruppe, die sich im Ferienprogramm der Junginger Vereine und Organisationen zusammengefunden hatte, auf spannende Entdeckungsreise in die Junginger Wallfahrtskirche, bis hoch zur Kirchenbühne, wo die Fledermäuse auf die kleinen, neugierigen Kinder vom Dachfirst herabblickten, wie Gertrud Hofmann augenzwinkernd feststellte.

Mit dem Kirchenpatron, dem heiligen Silvester, befasste sich zunächst Helga Diez, und die Kinder hörten ganz gespannt zu. Eine Geschichte vom Drachen und dem Heiligen beendete diese kleine Einführung. Dann versammelten sich alle in der Sakristei.

Einmal in den Panzerschrank geblickt

Große Spannung herrschte bei den Kindern, als der Panzerschrank geöffnet wurde und die sakralen Kunstschätze besichtigt werden konnten. Wilma Evers erklärte die moderne Schaltanlage, die Programmierung der Kirchenglocken, die liturgischen Gewänder mit ihren verschiedenen Farben und die schönen Kleider der Schwarzen Madonna, die seit 1935 in Jungingen verehrt wird. Geheime Dinge, geheime Orte, die bei einem normalen Kirchenbesuch so nicht zu sehen sind.

Angela Bailer ging im Kircheninneren auf weitere markante Objekte ein, wie zum Beispiel auf den Tabernakel, in dem die geweihte Hostie aufbewahrt wird, auf den Ambo, das Lesepult, von dem das Evangelium und die Lesungen verkündet werden. Ebenso erklärte sie das Taufbecken und das Ewige Licht, das in der Nähe des Tabernakels aufgehängt ist. Es bedeutet, so Angela Bailer, dass Jesus, das Licht der Welt, stets gegenwärtig ist. Und der kleine Leon wusste auf die Frage „Wie alt ist unsere Kirche?“, gleich die Antwort: „200 Jahre alt!“. Das Gotteshaus wurde 1819 erbaut und feiert in diesem Jahr ein ganz rundes Jubiläum.

„Hallo, Hallo“, riefen derweil laute Kinderstimmen von der mittleren Empore in das Kirchenschiff hinab, denn die Kinder befanden sich bereits am Aufgang zur Kirchenbühne, und da gab es neben den Fledermäusen weitere Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die ehemalige Turmspitze, die einst der ganze Stolz der Kirche war, inzwischen aber durch eine neue ersetzt werden musste.

Eine Schau: der heilige Antonius

Eine Schau waren auch der heilige Antonius, der früher bei Fronleichnamsprozessionen durch die Dorfstraßen getragen wurde, und eine Marienstatue. Große und kleine Reliquien, aufbewahrt in alten Schränken, wurden gezeigt – alles Kultgegenstände, die seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingemottet wurden. Viel zu schade zum Wegwerfen sind freilich auch die unter dem Dachfirst aufbewahrten Marienfahnen, auch wenn diese in der heutigen Liturgie nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der kindgerechte Rundgang wurde am 1935 geschaffenen Kreuzweg fortgesetzt. Helga Diez stellte ihn vor, und jedes Kind durfte an einer anderen Station über die Leiden Jesu Christi vorlesen. Das waren bewegende Momente an diesem Nachmittag.

„Dong – dong – dong – dong“

Zum Schluss der kindgerechten Kirchenführung ging es auf den rund 500 Jahre alten Glockenturm. Wer sich nicht traute, die 66 steilen, hölzernen Stufen zu erklimmen, ließ sich nachher von dem einmaligen Erlebnis erzählen. Bis auf ein Kind versammelten sich alle in der luftigen Uhrenstube und hielten sich die Ohren zu, als der schwere Eisenhammer an der Michaelsglocke vier Uhr schlug: „Dong, dong, dong, dong“.

Schon das allein war für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis – und dann noch die fantastische Aussicht über die Dächer von Jungingen: „Grandios!“ Ganz, ganz toll fanden es die Teilnehmer aber auch, nachher wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.

