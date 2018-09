Hechingen FDP nominiert Andreas Glück für Europawahl

Hechingen / hz

Gut besucht war der Bezirksparteitag der FDP Neckar-Alb im Hotel „Brielhof“ in Hechingen. Der Zusammenhalt sei gut, die Arbeit im Bezirk sei erfolgreich. Das werde auch in den anderen Bezirken bemerkt, sagte der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Pascal Kober in seiner Begrüßungsansprache. Auf dem Programm standen die Entlastung der Vorstandsmitglieder, Vorstandswahlen und die Wahl eines Spitzenkandidaten zur Europawahl 2019.

Kober bleibt Vorsitzender

Pascal Kober wurde einstimmig erneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Stellvertreter aus Tübingen ist Bengt Krauß. Als zweiter Stellvertreter wurde neu der Hechinger Daniel Idelmann gewählt.

Zu Beisitzern wählten die versammelten Mitglieder: Stephan Link (Balingen), Dirk Egger (Meßstetten), Gudrun Hodina (Reutlingen) und Reinhold Maas (Reutlingen). Dr. Thomas Steinmayer aus Reutlingen wurde als Schriftführer bestätigt.

Zur Wahl des Spitzenkandidaten zur Europawahl für den FDP- Bezirksverband Neckar-Alb stellte sich der Münsinger Landtagsabgeordnete Andreas Glück. In seiner Bewerbungsrede unterstrich Glück die Wichtigkeit eines starken Europas für seine Bürger.

Glück: Kein Klein-Klein mehr

Europa, so betonte Glück, müsse sich den großen Themen wie Migration stellen, ein Zurückfallen in ein Klein-Klein der einzelnen europäischen Staaten gelte es dagegen zu verhindern.

In der anschließenden Wahl wurde Andreas Glück einstimmig zum Spitzenkandidaten des Bezirksverbandes gewählt. „Ich freue mich riesig über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Lasst uns gemeinsam für ein starkes Europa arbeiten, denn die EU ist ein Garant für Frieden und Freiheit“, betonte Glück zum Abschluss der Veranstaltung.