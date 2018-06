Hechingen / HZ

Ein 3:0-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den FC Winterlingen beschert den Weiherkickern die Rückkehr in die Bezirksliga.

Autocorsos in Hechingen – und nicht wegen der WM: Der FC 07 Hechingen feiert die Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga. Am Sonntagnachmittag besiegte das Team von Trainer Stefan Ermantraut im Entscheidungsspiel in Gruol den FC Winterlingen klar und verdient mit 3:0. Für alle drei Tore sorgte Gianluca Wagner mit einem Hattrick vor der Pause. Die Winterlinger steigen damit in die Kreisliga A ab.