Bodelshausen Fast wie bei „Wissen macht Ah!“

Bodelshausen / KS

Im Rahnen des Lesefestes „Frederick-Tag“ stellte Fernsehmoderator Ralph Caspers in Bodelshausen sein Buch „Wenn Glühwürmchen morsen“ vor.

Fast alle Kinder kennen ihn, den Fernsehmoderator von der „Sendung mit der Maus“ oder auch von „Wissen macht Ah!“: Ralph Caspers. Am Dienstag erlebten ihn die die Dritt- und Viertklässler von der Steinäcker-Schule in der Bücherei im Forum Bodelshausen ganz hautnah.

Seit Montag bereist der Autor und Schauspieler das Schwabenländle und liest bis zum 26. Oktober im Rahmen des Literatur- und Lesefestes „Frederick-Tag“ in Büchereien, Schulen und Medienhäusern aus seinem im Februar 2018 neu herausgebrachten Buch „Wenn Glühwürmchen morsen“.

Am Montag hatte Caspers in Lahr die Auftaktveranstaltung zum landesweiten Lese-Fest moderiert, am Dienstagvormittag hielt er Lesungen in Wannweil und Pliezhausen. Trotz dieses vollen Terminkalenders kam Caspers am Dienstagnachmittag ganz entspannt in Bodelshausen an, wo ihn Büchereileiterin Sabine Engeser willkommen hieß. Monika Smieszkol-Neuleitner von der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen vom Regierungspräsidium Stuttgart ist für die Koordination zuständig und begleitet den prominenten Gast.

Vor dem Auftritt hatte Ralph Caspers für die HZ noch Zeit für ein kurzes Interview. Er sei ein Autoren-Quereinsteiger, sagt er. „Ich lass mich von allem inspirieren. Die Ideen für meine Geschichten kommen einfach so. Ich denke nicht groß darüber nach“, erzählt der 46-Jährige und gesteht: „Ich bin eigentlich ein sehr fauler Mensch und schlafe sehr gerne.“ Hobbys hat er: „keine“.

Im vergangenen Jahr fing der verheiratete Fernsehmoderator und Vater von drei Kindern damit an, das Gute-Nacht-Geschichtenbuch „Wenn Glühwürmchen morsen“ zu schreiben. Im November ging das Buch in Druck. Auf 144 Seiten finden sich 40 spannende Gute-Nacht-Geschichten. Derzeit arbeitet Caspers am zweiten Teil. „Wenn Riesen reisen“, heißt das neue Buch, das im Frühjahr auf den Markt kommt.

Die Schüler der Steinäcker-Schule warteten im abgedunkelten Saal gespannt auf Caspers Auftritt. Einige rieben sich die Hände. „Es freut mich, dass ich da bin“, sagte der Fernseh-Liebling zu den Kindern. „Damit ihr nicht einschlaft, werde ich sehr langsam vorlesen. Und schaut bitte, dass ihr nicht schnarcht oder sabbert“, scherzte Caspers. Während sich die Kinder und Lehrerinnen einige Geschichten anhörten, lief auf der Leinwand ein Film, der zeigte, wie Comiczeichner und Illustrator Ulf K. aus Düsseldorf die passenden Szenen dazu malt.

Nach der Lesung gab der Mann mit der großen schwarzen Brille dann auch noch viele Autogramme.