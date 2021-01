Sie sind Globetrotter und waren fast schon überall, haben Freunde und Weggefährten auf der ganzen Welt: die Gauselfinger Familie Amadeus, Monika, Tara und Rouven Waldmann. Man erinnert sich, die Familie lebte fünf Jahre in Peking, wo der Vater für Mercedes arbeitete. Sie wäre noch länger geblieben, doch arbeitsvertraglich war das nicht möglich. Tochter Monika flog nach Hause, die anderen drei fuhren jedoch von der chinesischen Hauptstadt mit dem Motorrad mit Seitenwagen nach Hause – über den ganzen Kontinent nach Gauselfingen (die HZ berichtete).

Tochter Tara verzichtet

2017 verpflichtete sich der After-Sales-Manager Amadeus Waldmann – erneut für Mercedes-Benz – nach Kuwait. Dieses Mal ging Tochter Tara nicht mit ins Ausland, wollte sie doch nach dem Abitur ihre Ausbildung zur Notfallsanitäterin beginnen. Doch Ehefrau Monika und Sohn Rouven folgten dem Vater.

Dieses Mal war jedoch von Anfang an klar, dass es beim DreiJahresvertrag bleiben würde. Mutter und Sohn kehrten dem Wüstenstaat sogar bereits nach zwei Jahren den Rücken. Andernfalls hätte Rouven in Deutschland ein Schuljahr wiederholen müssen, da er in Kuwait auf einer englischen Schule war. So erwarb er im englischen Schulsystem in Kuwait den Realschulabschluss und strebt jetzt auf dem Technischen Gymnasium in Balingen sein Abitur an. Da es schon lange keine deutsche Schule in Kuwait mehr gibt, unter anderem weil höchstens 300 Deutsche im Land sind, werden knapp 3000 Schüler aus über 70 Nationalitäten vom Kindergarten bis zur Oberstufe auf der englischen internationalen Schule unterrichtet, deren Fokus im Bereich Sport liegt. Allerdings sind die wenigsten Schüler Briten. Daneben gibt es auch noch eine amerikanische internationale Schule für die Kinder und Jugendlichen.

Frauen gehen shoppen

Und was macht man als Frau in Kuwait? „Tee trinken und shoppen“, lautet die Antwort. Das kann ganz schön langweilig sein, wie Monika Waldmann weiß. Doch sie engagierte sich in einer Organisation, die arme Menschen mit Care-Paketen versorgt. Wobei es offiziell im Land keine Armut gibt.

Was für die Frauen in Kuwait die Einkaufsmeile ist, das ist für die Männer die Wüste, in der man etwa einen riesigen Schrottplatz mit ausgedienten Autowracks findet. Für Amadeus und Sohn Rouven, der Maschinenbau und Fahrzeugtechnik studieren will, war das ein wahres Paradies. Aber sonst gebe es eben kein Freizeitangebot. „Kuwait ist kein touristisches Land“, sagen Amadeus und Monika Waldmann.

Der Staat am Arabischen Golf ist mit dem Riesenland China, das sie so lieben und wo sie gerne noch länger geblieben wären, überhaupt nicht vergleichbar. Das mussten die drei Gauselfinger schnell feststellen. Es wird in der Hauptsache Arabisch gesprochen. Englisch sprechen vornehmlich reiche Kuwaitis, die an einer Elite-Universität studiert haben, die restliche Bevölkerung, vor allem Gastarbeiter aus aller Welt, beherrschen meist kein Englisch.

Europäer sind angesehen

Von den rund vier Millionen Einwohner des Stadtstaates sind drei Viertel Ausländer. Trotzdem hat sich die deutsche Familie hin und wieder auf dem Markt beim Essen im Restaurant mit Einheimischen unterhalten. Man sei ihnen sehr offen und freundlich begegnet. Europäer genießen ein hohes Ansehen in dem arabischen Land, haben die Waldmanns festgestellt.

In dem islamisch geprägten Staat herrschen strenge Regeln. So gilt ausnahmsloses Alkoholverbot. Ein Glas Bier oder Wein zum Essen ist undenkbar. Während des Fastenmonats Ramadan darf in der Öffentlichkeit noch nicht einmal Wasser getrunken werden.

Teile der Bevölkerung werden vom Staat aus den bisher reichlich sprudelnden Öleinnahmen versorgt oder besoldet. Sie leisten aber keine produktive Arbeit. Im Zuge sinkender Ölpreise beginnt man nun, auch die eigenen Leute in eine Beschäftigung zu bringen. Die Gastarbeiter müssen ohnehin für ihr Ein- und Auskommen arbeiten, man kann auch sagen, schuften!

Während der Corona-Pandemie saß Amadeus Waldmann dreieinhalb Monate in Kuwait fest. Bei durchschnittlich 48 Grad Celsius durfte er nur zwei Stunden am Tag die Wohnung verlassen und musste den Einkauf im Supermarkt innerhalb des Wohnblocks vorher buchen. Oft waren da Fleisch und Gemüse nicht mehr zu bekommen.

Mit dem Unimog nach Russland

Nun ist der Familienvater wieder zurück in Deutschland und momentan damit beschäftigt, einen Unimog für die nächste große Tour aufzubauen. Beruflich wird er wohl nicht mehr ins Ausland gehen. Wohl aber privat. „Man muss noch träumen können“, lautet der Slogan des Globetrotter-Paares.

So wollen die beiden irgendwann in Russland mit den Motorrädern einen 500 Kilometer langen Abschnitt der alten „Road of Bones“ befahren.

Das könnte auch interessieren