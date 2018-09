Bodelshausen Faires Frühstück mit der First Lady

Bodelshausen / SWP

Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, kommt nach Bodelshausen.

Diese Woche ist Gerlinde Kretschmann zusammen mit ihrem Ehemann, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, auf Transatlantik-Reise und hat unter anderem Jürgen Klinsmann in San Francisco getroffen (wir berichteten). Einer der ersten Termine der Landesmutter nach ihrer Rückkehr wird Bodelshausen sein. In der Hechinger Nachbargemeinde ist Gerlinde Kretschmann am kommenden Mittwoch, 26. September, ab 9 Uhr Ehrengast, wenn es beim ökumenischen Eine-Welt-Kreis im evangelischen Gemeindehaus in der Lindenstraße 17 heißt: „Bodelshausen frühstückt fair!“

Auf Gerlinde Kretschmann und alle anderen Gäste warten dort fair gehandelte und regionale Produkte, Kaffee, Tee, Saft, Schokotrunk, Milch vom Birkenhof, Tü-Brot von der Bäckerei Leins aus Hirrlingen, Käse, Marmelade, Schokocreme, Butter und Rührei vom Hühnermobil Beuter aus Derendingen). Das faire Frühstück kostet nichts, um eine Spende wird gebeten. Vom Überschuss wollen die Veranstalter einen Baum pflanzen. Vor einigen Jahren pflanzte der Kirchengemeinderat anlässlich der Verleihung des „Grünen Gockel“ eine Elsbeere. Vom Opfer des Erntebittgottesdienstes 2017 wurden robuste Apfelbäume gepflanzt. Das Projekt nachhaltige Kirchengemeinde soll Baum um Baum erweitert werden. Das Eine-Welt-Team bittet um Anmeldung zum fairen Frühstück im Pfarramt, Telefon 07471/71982. Man kann aber auch ohne Anmeldung kommen.

Bereits am heutigen Mittwoch um 17.30 Uhr gibt es im evangelischen Gemeindehaus von Bodelshausen eine Weinprobe mit Fair-Trade-Weinen für Kenner und Genießer. Die Weinprobe kostet nichts, um Spenden wird gebeten. Ab 18.30 Uhr referiert Heike Silber, Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung an der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über „Faire Siegel.“