Bewegen sich die Hechinger nun bald umweltbewusster fort? Wenn es nach den Verantwortlichen des fertiggestellten Areals vor dem Hallen-Freibad geht, dann schon. Die Weichen sind gestellt. Auf dem 920 Quadratmeter großen Areal gibt es jetzt 202 neue Stellplätze mit einer wassergebunden Deckschicht für Fahrräder und E-Bikes. 48 Stellplätze sind davon überdacht und 18 für motorisierte Zweiräder, das heißt auch für E-Roller, nutzbar. Fahrräder können dort auch bei Bedarf abgestellt werden. Die Zeit des überfüllten Parkplatzes im Sommer könnte also vorbei sein.

„Wir würden das gerne sehen“, sagte Helga Monauni, Leiterin des Fachbereichs 3 Bau und Technik der Stadtverwaltung Hechingen, beim Pressegespräch am Montag vor dem Hallen-Freibad. Wenn die Badesaison in vollem Gange ist und die Stellplätze vor der Freizeiteinrichtung überfüllt, wichen Badbesucher in der Vergangenheit auch auf den Weiherparkplatz aus. Monauni und Dorothee Müllges, Erste Beigeordnete der Stadt, sind sich beide einig, sie möchten, dass die Hechinger künftig mit dem Fahrrad „unsere Komfortzone nutzt und seine verlässt“, sagen sie. „Wir hoffen, dass der Fahrradparkplatz einschlägt wie eine Bombe“, so Monauni.

Rosenbeete und Zierkirschen

Die neuen Voraussetzungen können auch schon im Winter genutzt werden. Das bewies sogleich Michael Werner, Sachgebietsleiter Hochbau/Gebäudeunterhalt des Fachbereichs 3 Bau und Technik der Stadt Hechingen, der mit dem Fahrrad zum Pressegespräch in die Unterstadt angereist war. Thomas Höfer, Geschäftsführer der Firma Freier Garten- und Landschaftsarchitekt (F-G-L) Reutlingen, und dessen Mitarbeiter sowie Landschaftsarchitekt Tobias Buschbacher und Timo Keller, Gartenlandschaftsbau-Techniker des Bitzer Unternehmens Timbermann Forst + Garten nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Diese Betriebe verliehen dem ehemals tristen Vorplatz seine luftige und schöne Ausstrahlung. In neuem Glanz erstrahlen wird der Fahrradparkbereich vor allem im Frühjahr und Sommer, wenn dort die ersten gesäten Bodendeckerrosen in den Beeten und schlanken Zierkirschenbäume erblühen. Zusätzlich gibt es eine Ladesäule für E-Bikes mit drei Schließfächern. Und auch die Mitarbeiterparkplätze, die sich ursprünglich auf der Wiese befanden, wurden verschönert. Busse der Körperbehindertenförderung (KBF) Neckar-Alb können nun großzügig vor dem Hallen-Freibad parken und die Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, in der dafür vorgesehenen Zone zur Freizeiteinrichtung bringen.

Schneller und günstiger fertig

Die Kosten für das gesamte Projekt betragen 240 000 Euro netto und sind damit um zirka 25 000 Euro günstiger als erwartet. Ein weiteres frühes Weihnachtsgeschenk an die Stadt ist, dass die Bauzeit von vier auf zwei Monate verkürzt wurde, weil die ausführenden Firmen so schnell agierten. Die Freibadsaison kann also beginnen. Und schlägt die Neuerung wie eine „Bombe“ ein, sind genügend weitere Reserveplätze auf den verbleibenden Grünflächen noch da.

