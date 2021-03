Josef Hipp konnte es nicht glauben, als ihn die Nachricht am Sonntagmorgen telefonisch erreichte. Der Christus-Korpus des Feldkreuzes, das seine Eltern am „Heufelder Weg“ unterhalb des Kornbühls errichten ließen, liegt in Stücken. Jemand hat die Figur – offenbar in der Nacht auf Sonntag –...